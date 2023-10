Espetáculo ‘As histórias das princesas e seus príncipes’ leva encantamento ao público no Corredor Cultural

Barra Mansa – O espetáculo ‘A história das princesas e seus príncipes’ foi apresentado neste domingo (29), no Corredor Cultural, no Centro. A montagem da Copa Produções marcou o encerramento das atividades de outubro do programa ‘Diversão em Cena’ na cidade.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comentou a importância dessas peças para o entretenimento do público e a interação entre pais e filhos. “Seguimos com a temporada de teatro no Corredor Cultural e este local se transformou em um lugar da família barra-mansense. Ao mesmo tempo acontece a Feira do Livro, então, as crianças podem, além de desfrutar da peça, ter contato com escritores e o universo literário”, destacou.

Morador do Centro, Jefferson Martins, levou seu filho Ian, de 8 anos, para peça e elogiou a apresentação. “Uma iniciativa muito bacana, ter este espetáculo para as crianças, para que comecem desde cedo a cultivar o gosto pelas ações culturais”, frisou.

A analista de comunicação e investimento social da ArcelorMittal, Patrícia Dias, enfatizou como a união da empresa com a Prefeitura de Barra Mansa vem gerando ótimos resultados. “Tivemos mais um espetáculo com sucesso de público. Para nós da ArcelorMittal é uma alegria ter essa parceria com a Prefeitura, que traz felicidade a toda família”, comunicou.