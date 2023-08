Espetáculo circense é atração gratuita no Teatro Sesc Rosinha de Valença neste sábado 

Valença – O espetáculo circense “Vareta” será atração no Teatro Sesc Rosinha de Valença, neste sábado (26), às 15h, com entrada gratuita. O projeto nasceu do encontro de dois artistas multilinguagem – Ricardo Gadelha e Poema Mühlenberg – especialistas nos campos da palhaçaria e da arte corpo bambu, respectivamente, produzindo um espetáculo cômico e divertido para todas as idades.

A apresentação explora a comédia e acrobacias com objetos de bambu, com uma duração de 40 minutos e é indicado a todos os públicos. Gadelha mergulha na metodologia da arte corpo bambu, uma poética e técnica união do corpo humano com as varas de bambu, mesclando circo, teatro e dança. O resultado é um divertido show de proezas acrobáticas, físicas e trapalhadas.

Ao contrário de seus trabalhos anteriores, em Vareta, Gadelha foca no movimento e na palhaçaria, se lançando ao jogo não-verbal da comicidade. Ao criar uma obra inédita em parceria com uma artista do corpo-movimento, Gadelha se desafia fisicamente, encarando vulnerabilidades e redesenhando seus limites técnicos no campo da acrobacia. A parte não-verbal fica por conta do repertório de movimentos desenvolvido por Poema, desde 2000 à frente da Cia Nós no Bambu.

O fator que tira Ricardo Gadelha de sua zona de conforto na produção desse espetáculo é o mesmo que serve de inspiração para o nome do show: sua forma física quando criança. Daí o nome Vareta, que faz alusão aos apelidos comuns na infância de Ricardo Gadelha – fiapo, magrelo, graveto, pau-de-virar-tripa – e terá como função buscar respostas à pergunta feita pelo artista na sinopse: “Como o corpo errante e não atlético do palhaço pode alcançar a virtuose da técnica acrobática, e ainda produzir beleza e encantamento?”