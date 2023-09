Espetáculo ‘Circus – A Nova Tournée’ encanta o público em Barra Mansa

Barra Mansa – Mais uma vez o programa Diversão em Cena encantou a noite do público presente na Fazenda da Posse, na última sexta-feira (08). A apresentação do espetáculo ‘Circus – A Nova Tournée’ contou com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura.

Essa foi a primeira exibição, no mês de setembro, do programa realizado em parceria com a Fundação ArcelorMittal. A peça teatral realizada pelo grupo Circo de Bonecos utilizou fantoches e marionetes para divertir todos os presentes no local.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou da satisfação de ter mais um espetáculo na região e aproveitou para agradecer ao prefeito. “Essa é mais uma apresentação em parceria com a Fundação ArcelorMittal, que valoriza a cultura e está sempre à disposição do município, agregando em nossa programação. Gostaria de agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, por apoiar a cultura e contribuir para que espetáculos como esse possam ser realizados com frequência”, ressaltou.

Diversão em Cena é o maior programa com foco na formação de público para teatro infantil do país e tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.