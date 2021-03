Espetáculo ‘Confissões’ integra programação da IV Bienal do Livro de Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 15:43 horas

Peça será exibida gratuitamente no dia 27 de março, às 20h, através do canal do Youtube do Instituto Dagaz

Volta Redonda – O monólogo “Confissões” é uma comédia interpretada e produzida pela atriz Maira Cibele, com texto de Anna Sant’Ana e direção de Anja Bittencourt.

Este projeto foi contemplado pelo edital Retomada Cultural RJ, lançado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ, através da Lei Aldir Blanc e integra a IV Bienal do Livro de Volta Redonda.

A comédia retrata a vida de uma mulher de 35 anos, que tenta negar e superar sua sorte grotesca, transtornada pela vida, pelos relacionamentos e pelo ex-marido. “Confissões” guia o espectador para um universo imerso em emoções, ao mesmo tempo delicado e cômico, como uma vertigem cênica, onde são reviradas nossas fraquezas mais inconfessáveis. ⠀

– A Sílvia é uma mulher independente, advogada que cursa pós-graduação em Direito Penal, inteligente à beça. Mas é oprimida pelos padrões de beleza e de comportamento. Ela tenta de qualquer maneira se enquadrar nos padrões. Mesmo na atualidade, a condição da mulher apontar para outra direção, de caber em si e nos seus desejos, existem muitas ‘sílvias’ na sociedade. Como mulher, atriz e produtora, me interessa reafirmar como isso tudo é prejudicial para a mulher, que fica escrava dos padrões da indústria cosmética, de procedimentos estéticos capazes de matar muita gente na mesa de cirurgia, escrava de tudo. Ela acha que a felicidade vem de fora, do outro, de agradar ao homem que acha que ama – destaca Maira.

O espetáculo terá a tradução em libras simultaneamente.

Serviço

Confissões

Monólogo – Comédia com Maira Cibele

Texto de Anna Sant’Ana e direção de Anja Bittencourt

Data: 27 de março, às 20hs

Transmissão online no Youtube no canal do Instituto Dagaz de Volta Redonda

Duração: 60 minutos