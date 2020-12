Espetáculo ‘Constância’ poderá ser conferido no YouTube neste domingo

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 17:12 horas

Sul Fluminense – Se você gosta de teatro, então essa dica é para você. Domingo, dia 6, o espetáculo “Constância” será exibido no YouTube. Trata-se de um retrato lírico e sensível da força da mulher na sua fragilidade, na busca do reconhecimento do seu próprio valor social. Livremente inspirado no universo de Ofélia, personagem de Shakespeare.

A peça tem performance de Carol Gigante, direção e edição de Giselda Prado, designer de Matheus Dix, cinegrafia de Pedro Toledo e Rodolfo Laport como contra regra.

Segundo Carol Gigante, a apresentação será gratuita para que ninguém fique de fora. “Nossa produção adotou modelo de contribuição consciente no formato ‘pague o quanto puder’. Sua contribuição é importante e super bem vinda para a manutenção dessa obra, apesar de o evento ser gratuito. O preço sugerido é de R$ 5,00 e R$ 10,00 por pessoa”, explicou.

Serviço

Link do trailer da obra: https://youtu.be/i6_Q621mvQA

Data: 06/12 – domingo

Horário: 19h

Local: https://www.youtube.com/channel/UCidTsptYUxkIiZhHMBI0Jew

Contribuições através:

– Chave PIX: 797435447-04

– Pic Pay: @ carolgigante

– Depósito bancário

Santander

Agencia: 3531

Conta Corrente: 1015541-7