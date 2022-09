Espetáculo infantil ‘Águas em Cena: Uma expedição pela cidade’ fará apresentação em Resende

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 19:06 horas

Musical que se apresentará no sábado, aborda o saneamento básico de uma forma lúdica, educativa e divertida

Resende- Com o apoio da Prefeitura de Resende e promovido pela concessionária Águas das Agulhas Negras, acontecerá no próximo sábado, dia 3, a apresentação do espetáculo infantil “Águas em Cena: Uma Expedição Pela Cidade”. A exibição será às 19h, no Parque Paraíso, localizado na Rua Cel. Abílio de Godoi.

A iniciativa faz parte do Projeto Águas em Cena, realizado pelo Programa Saneamento Para Todos, da Caixa Econômica Federal. Além disso, o evento contará com a participação especial da Turma da Mônica para sessão de fotos.

– O projeto Águas em Cena surgiu com o objetivo de proporcionar melhor compreensão dos serviços de saneamento básico prestados no município de Resende. Além disso, temos o compromisso de gerar cada vez mais a consciência ambiental na população, criando, assim, agentes de transformação para a saúde e sustentabilidade em nosso município – disse o diretor de Águas das Agulhas Negras, Gabriel Roberti.

Para o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, a realização de mais uma edição do projeto que aproxima o teatro da população é motivo de celebração.

“O espetáculo gratuito é mais uma grande opção de lazer e entretenimento para a população, que estamos felizes em receber. É fundamental que o município promova essas oportunidades, mas que também entenda a importância das parcerias para proporcionar cada vez mais o acesso à cultura em Resende”, comentou Zaidan.

Participação especial

Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena atenderão aos fãs e estarão disponíveis para fotos logo após a apresentação do espetáculo. As sessões, que terão duração de 30 minutos e intervalo de 30 minutos, serão organizadas por senha.