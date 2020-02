Espetáculo infantil ‘Frozen 2 – Uma Nova Aventura’ será apresentado neste domingo no Teatro Gacemss 1

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 09:05 horas

Volta Redonda – Que tal reservar o domingo para curtir um teatro com os baixinhos!? Hoje, dia 9, será apresentado em Volta Redonda, no Teatro Gacemss 1, às 11h e às 16h, o espetáculo infantil “Frozen 2 – Uma Nova Aventura”, com realização da Ani+ Eventos Culturais.

Na peça, de volta à infância de Elsa e Anna, em uma lembrança, elas relembram uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Com figurinos de primeira e um grande elenco, a Cia Paixão Diversão promete surpreender com esse lindo espetáculo, com cenário e projeções que encantarão adultos e crianças.

A Paixão Diversão foi criada em 1995 para produzir o musical “Chapeuzinho Vermelho”, de autoria da atriz e produtora Priscilla Paixão, que na época escreveu seu primeiro texto com apenas nove anos de idade. Desde então, a Paixão Diversão produziu vários espetáculos de sucesso como “O Rei Leão”, “Mogli – O Musical”, “Os Três Porquinhos”, “Dona Baratinha Vai Casar”, “Os Backardigans”, “Barney e sua Turma”, “Hi-5”, “Frozen 1”, “Hotel Transilvânia”, “Peppa Pig”, “Patrulha Canina”, “PjMasks” e “Uma Aventura no Fundo do Mar”.

O diretor Victor Hugo Santiago, premiado no Rio de Janeiro com os espetáculos “Linguiça de Sapo”, “Os Três Mosqueteiros” e “Dona Baratinha vai Casar”, acumula como diretor da Paixão Diversão várias montagens infantis e já teve também diretores conhecidos do público como Renato Prieto, Luiz Carlos Cavalcanti e Fernando Resk.

E, mais uma vez, em 2020 a companhia escolheu para produzir e dirigir o grande sucesso do cinema “Frozen 2 – Uma Nova Aventura”.

Com adereços de Tom Araújo e figurinos do premiadíssimo Paulo Kandura, “Frozen 2” promete encantar todo o público.

– Os figurinos são belíssimos, feitos com todo carinho para transportar o público para essa linda aventura – afirma o diretor.

Segundo ele, foram três meses de ensaio, seis horas por dia. “Nosso maravilhoso elenco se dedicou para fazer de ‘Frozen 2’ mais um sucesso da Cia”.

Com um cenário feito com projeção, editado pelo profissional Jairo Santos, será uma super produção com muitos efeitos que vão deixar na plateia um gostinho de quero mais.

As coreografias são, mais uma vez, da talentosa atriz e coreógrafa Thalya Cavaliére que está na Cia desde os oito anos de idade e hoje está com 18 anos.

– Nós da Paixão Diversão esperamos você na plateia e no final do espetáculo para tirar uma foto com Elza, Ana, Olaf e Cia – finaliza.

Ficha técnica:

Adaptação e direção: Victor Hugo Santiago

Coreografia: Thalya Cavaliere

Sonoplastia e iluminação: Jailson Santos

Figurinos: Paulo Kandura

Adereços: Tom Araújo

Cenário: Projeção

Elenco:

Elza (Sara Badaro)

Anna (Beatriz Ramos)

Olaf (Jairo Santos)

Kristoff (Deco Stifler)

Mulher e troll (Ellen Santiago)

Serviço

O espetáculo infantil ‘Frozen 2 – Uma Nova Aventura’ será apresentado neste domingo, dia 9 de fevereiro, às 11h e às 16h, no Teatro Gacemss 1, Rua 14, nº 315, Vila Santa Cecília – Volta Redonda. A classificação é livre.

Mais informações pelos telefones (24) 3343-3033 e (24) 3343-1770.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira), R$ 30 (solidário – 1 kg de alimento), R$ 25 (meia), R$ 20 (gremista) e R$ 21 (combo – a partir de 4 ingressos).