Espetáculo musical do grupo Dó Ré Mi será apresentado neste domingo em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 14:10 horas

Jovens vão encenar sucessos da música com uma pitada de funk e brega funk

Angra dos Reis – Um jovem time cheio de talento, que canta, dança e representa vai se apresentar gratuitamente em Angra dos Reis neste domingo, dia 9, às 20h, na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro da cidade. O grupo Dó Ré Mi promete realizar um show eletrizante, que vai cativar plateias de todas as idades.

O espetáculo “Like” será apresentado em uma carreta palco e vai percorrer diversas cidades. O evento conta com o patrocínio da Enel, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e tem o apoio da prefeitura, via TurisAngra.

Com um show pra lá de vibrante, o Dó Ré Mi é a cara deste verão. O espetáculo apresenta seus sucessos mais conhecidos como “Acredite”, “Mentira”, “Me Namora” e muito mais, com uma pitada de funk e brega funk, ganhando maior vida em arranjos especialmente criados para esta turnê.

– Públicos de todas as idades já curtem o nosso show “Like”. Neste espetáculo estaremos mais ainda do jeito que o povo gosta; vamos apresentar inclusive funk a várias vozes nessa pegada do verão – revela o maestro Leonardo Randolfo.

O Dó Ré Mi é um grupo musical com meninos e meninas de 9 a 16 anos de idade, com sede em Petrópolis (Rio de Janeiro), criado por seu diretor e maestro há 17 anos. Em 2014 tornou-se performático e vem surpreendendo o Brasil com um trabalho único nos palcos, fruto de sua formação pioneira que reúne uma equipe multidisciplinar, de forma a consolidar uma preparação artística global.