Espetáculos infantis e de stand up serão apresentados no Teatro Gacemss neste final de semana

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 13:20 horas

Volta Redonda – O fim de semana será animado no Teatro Gacemss 1, em Volta Redonda. Neste sábado, dia 14, será apresentado o espetáculo infantil “3 Palavrinhas ao vivo” e o stand up “Yuri Marçal em Acendam as Luzes”. No domingo, dia 15, será a vez do espetáculo infantil “A Bela e a Fera” e do stand up “Gustavo Mendes em Salve meu Casamento!”.

Dedicado a exaltar e declarar o amor de Deus, o projeto 3Palavrinhas – lançado em todo o Brasil em 2013, através da Oinc Filmes – busca divertir, ensinar e unir gerações por meio da música cristã. Voltada para o público infantil, a apresentação é comandada por Sarah, Davi e Miguel, que passam mensagens com importantes valores cristãos. Nela, os adultos também são impactados, pois podem reviver músicas que marcaram a infância, estreitando laços com os pequenos e vivenciando um momento único e inesquecível de diversão.

No YouTube, os vídeos da turminha já acumulam mais de um bilhão de visualizações, o que coloca o 3Palavrinhas como uma verdadeira “febre” entre a criançada.

Para rir

Já para os adultos, no sábado tem Yuri Marçal em “Acendam as Luzes”. Com classificação indicativa de 14 anos, Yuri Marçal traz no stand up assuntos e situações que observa, vivencia e levanta a bandeira sem meias palavras. Questões sociais como a desigualdade, racismo, homofobia, política e tudo o que observa em seu cotidiano, que causa incômodo para a sociedade, ele leva para o show de forma leve, humana e hilária.

A parte mais esperada do show é quando Yuri começa a falar de assuntos atuais, de uma forma muito tranquila e sempre chamando a atenção do público para o que precisa ser visto e revisto.

– As pessoas vão dar muita risada de assuntos que elas jamais imaginariam estar em um show de humor – adianta Yuri.

Ele também aborda assuntos familiares e as verdades de ser pai, contando de uma forma bastante humorada como é esse processo e o que podemos esperar dessas situações.

– Meu objetivo é fazer com que as pessoas saiam do espetáculo pensando de uma forma diferente, uma nova ótica sobre assuntos que tanto falamos no nosso dia a dia – diz o humorista.

Yuri Marçal tem 26 anos, nasceu e foi criado em Carobinha – Rio de Janeiro. Sempre teve o humor em sua vida, mas, aos 19 anos, resolveu cursar a faculdade de Direito, na Faculdade Estácio de Sá, em Campo Grande.

Já cursando Direito, o carioca sentiu a necessidade de se inscrever no concorrido curso de Teatro e TV da Escola de Atores Wolf Maya. Mesmo sentindo que o humor estava ganhando espaço na sua vida, ele decidiu seguir por algum tempo com os dois ofícios. Mas, chegou uma hora que a carreira artística e, principalmente, o humor passou a ser prioridade fazendo com que ele optasse por seguir apenas como ator. Nessa época junto com um amigo se matricularam no curso ministrado pelo humorista Fábio Rabin e, desde então, coleciona shows em capitais do Brasil e participações em quadros de TV.

O humorista, que atualmente roda o país com seu stand up solo “Acendam as Luzes”, foi semifinalista do quadro “Quem Chega Lá”, do Domingão do Faustão. Além de fazer parte do elenco de humor do canal Comedy Central e Multishow, também é idealizador do grupo Coisa de Preto, que reúne humoristas negros de todo o país.

No domingo

No domingão a peça que promete encantar os baixinhos é “A Bela e a Fera”, que será apresentada às 11h e às 16h. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade do progenitor. No castelo ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

A peça tem adaptação de texto e direção de Geandro Pascarelli. No elenco estão Adilson Silva, Bernardo Guimarães, Carol Ribeiro, Danyel Lucas, Gabi Veiga, João Paulo Macedo, João Nasc, Luiz Guilherme, Maria Clara Werneck, Miriam Gomes, Netto Beto, Ryanne Thomazio e Vinicius de Moraes.

E a noite será de risadas com o stand up “Gustavo Mendes em Salve meu casamento!”.

Segundo o humorista, “Salve meu Casamento!” pode até parecer, mas nem de longe é um show de autoajuda com a pretensão de oferecer bons conselhos a casais em dificuldades.

– Não é papel de comediante ajudar, senão, através da piada expondo o ridículo na vida de todos nós. A gente precisa parar de se machucar e encontrar diversão nas nossas relações – diz.

Serviço

Espetáculo Infantil ‘3 Palavrinhas ao vivo’

Realização: Mega Entretenimento

Dia: 14 de março (sábado)

Horário: 16h

Local: Teatro Gacemss 1

Classificação: Livre

Stand up ‘Yuri Marçal em Acendam as Luzes’

Realização: Ani+ Eventos Culturais

Dia: 14 de março (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Gacemss 1

Classificação: 14 anos

Espetáculo Infantil ‘A Bela e a Fera’

Realização: Ani+ Eventos Culturais

Dia: 15 de março (domingo)

Horários: 11h e 16h

Local: Teatro Gacemss 1

Classificação: Livre

Stand up ‘Gustavo Mendes em Salve meu Casamento!’

Realização: Ani+ Eventos Culturais

Dia: 15 de março (domingo)

Horário: 20h

Local: Teatro Gacemss 1

Classificação: 16 anos

**O Teatro Gacemss 1 fica na Rua 14, nº 315, Vila Santa Cecília – Volta Redonda. Mais informações e ingressos no site (https://www.gacemss.com.br/) ou pelos telefones (24) 3343-3033 e (24) 3343-1770.