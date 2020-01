Estão abertas as inscrições para a ‘X Seletiva Nacional de Poesia’

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 19:00 horas

Inscrições podem ser feitas até dia 15 de janeiro; trabalhos serão incluídos no livro ‘X Coletânea Século XXI’, em homenagem ao escritor Antônio Torres

Volta Redonda – A PoeArt, editora de Volta Redonda, já está organizando o livro “X Coletânea Século XXI”. Os interessados em participarem da obra têm até dia 15 de janeiro para se inscreverem, sem taxa de inscrição, com até três poesias. Ao efetuar a inscrição, o autor estará concordando com as regras do concurso, e, se selecionado, autorizando a publicação dos trabalhos no livro “X Coletânea Século XXI”. O tema dos trabalhos é livre. Cada autor poderá inscrever de uma a três poesias (versos livres ou poema com forma fixa), cada uma em uma página, inéditas ou não, máximo de até 20 versos cada. Não é necessário pseudônimo.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail (poearteditora@gmail.com) ou pelo telefone (24) 99979-3205.

Os cinco melhores poemas serão publicados sem qualquer ônus no livro e cada um dos cinco autores premiados receberá três exemplares da obra pelos direitos autorais, diploma e a sua foto colorida na obra.