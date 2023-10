Estreia da Fita tem casa lotada

Angra dos Reis – A noite de sexta-feira (13), marcou a volta de um dos eventos mais tradicionais e queridos do município: a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis, conhecida como FITA. E a primeira noite de apresentações teve a casa lotada e um espetáculo de um dos grandes textos de Nelson Rodrigues, com a peça “A Falecida”, estrelada por Camila Morgado. A peça foi exibida para um público de 700 pessoas na tenda montada ao lado do Cais de Santa Luzia, no Centro da cidade.

A cerimônia de abertura contou com as presenças do prefeito Fernando Jordão; Secretário de Governo, Ferreti; Deputada Estadual, Célia Jordão; além do representante da Enel, Luis Fernando. ‘Orgulho fazer parte dessa história. A Fita não é da Prefeitura ou do Estado, é de Angra dos Reis. E durante 15 dias, Angra respira teatro e isso é bom demais”, afirmou o prefeito Fernando Jordão.

Já o curador da Fita, João Carlos Rabello, relembrou sua conversa com o prefeito, há mais de 15 anos, quando apresentou à ideia a ele.

– Ele me pediu um projeto cultural tão grande quanto a Flip. Eu disse que já estava pronto, que era um festival de teatro. Ele prontamente pediu pra vê-lo no dia seguinte. Só que não tinha projeto coisa nenhuma, estava tudo na minha cabeça. Eu virei a noite colocando a ideia no papel, apresentei e o prefeito abraçou – lembrou João Carlos.

A Falecida

O primeiro espetáculo da 15ª edição é um clássico de Nelson Rodrigues. Camila Morgado, Thelmo Fernandes, Stela Freitas, Gustavo Wabner, Alcemar Vieira, Alan Ribeiro, Thiago Marinho, apresentaram “A Falecida”.

Camila é Zulmira, uma dona de casa que tem um sonho: um velório caríssimo à época, somente para mostrar “status”. Antes de morrer ela pede ao marido, desempregado, para recorrer a um empresário, que ele pagaria o velório. O marido então descobre que, na verdade, o empresário era amante da esposa. Ao invés de um enterro “de cinema”, ele dá à Falecida esposa um enterro “de cachorro”.

– Quando me disseram que (a apresentação) seria num galpão, não acreditei. Essa estrutura é fantástica. Tá lindo demais! E estou muito feliz em participar da estreia dessa festa de teatro tão maravilhosa. Trazer Nelson Rodrigues, então, nem se fala – vibrou Camila Morgado.

Nesse sábado tem mais Fita

A programação continua na noite de sábado (14), com Marcos Veras em “Vocês foram maravilhosos”, às 19h. Já às 21h, no Teatro Municipal, Meus Cabelos de Baobá leva ao palco uma história inspirada nas mitologias africanas.

A edição deste ano conta com quatro categorias: Mostra de Sucessos, que ocupará a tenda montada ao lado do Cais de Santa Luzia, com capacidade para 700 espectadores; Sessão Cult, com espetáculos intimistas ou experimentais, apresentados no Teatro Dr. Câmara Torres, com capacidade para 200 espectadores; Sessão Comédia, com apresentações de humor na tenda, após as apresentações principais, e, por fim, a já tradicional Fitinha, com produções infantis distribuídas entre os dois espaços do evento.

O evento tem patrocínio da ENEL Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Eventos da Prefeitura de Angra dos Reis através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.