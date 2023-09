Estudarte lança mais um episódio do Pequenas Leituras

Volta Redonda – O Grupo Cênico Estudarte, apresenta nesta quinta-feira (14), o segundo episódio da sexta temporada do ‘Pequenas leituras’, a partir das 20 horas, no Logic Hotel, Aterrado, Volta Redonda. Com entrada gratuita.

Na data estarão em cena os atores Bianca Amelio, Grace Lugon, Gustavo Rabello e Lucas Goulart, escalados para fazerem os jogos cênicos com improvisos e criações vocais, elementos característicos de leituras dramáticas, que fazem o público dar muitas gargalhadas.

“Padronizamos a quantidade de trinta diálogos e quatro monólogos, totalizando os textos que são divididos em três blocos de apresentações e favorecendo para que o público possa se alimentar e rir durante toda a noite de apresentações”, explica Rodrigo Hallvys, que assina a direção do elenco.

Os membros escalados são matriculados da oficina de atores Estudarte, no Teatro Gacemss e, neste episódio, terá mistura de integrantes de turmas distintas. Segundo o Hallvys, isso favorece experimentos de dinâmicas. “Cada turma possui ritmo próprio. Então, ao misturarmos os integrantes, obtemos uma nova química e cada um contribui para a cena da forma como considera melhor, definindo as vozes apenas uma hora antes de entrar em cena”, esclarece.

O tempo de uma hora é exatamente quando o elenco recebe os blocos de roteiros e descobre quais personagens estarão em cena, estimulando a criatividade para o improviso e desafiando os atores a aplicarem as técnicas aprendidas nas oficinas de interpretação cênica.

“Isso é um dos vários fatores que faz com que o público ria tanto. Porque o jogo cênico acontece de forma improvisada e surpreende os próprios atores em cena que, por diversas vezes, assustam entre si e reagem de forma natural “, diverte-se o diretor.

O projeto, que tornou-se pioneiro no Sul Fluminense, foi lançado em 2019 e cresceu em ritmo e espaço, conquistando o gosto popular por sua simplicidade, carisma e formato que mistura paladar, visão, audição e muita diversão, com preço acessível em pleno dia de semana. Uma dica para quem está em busca de diversão com baixo custo.

SERVIÇO

Pequenas Leituras – 6ª Temporada – Episódio 02. Dia 14 de setembro, a partir das 20 horas. Local: Logic Hotel Aterrado. Direção geral: Rodrigo Hallvys. Elenco: Bianca Amelio, Grace Lugon, Gustavo Rabello e Lucas Goulart. Realização: Grupo Cênico Estudarte. Produção: RH Soluções Artísticas. Foto: Divulgação. Assessoria: Cenário Mídia.Entrada: Gratuita. Redes sociais: @grupoestudarte.