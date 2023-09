Estúdio Daiane Gomes comemora 10 anos com espetáculo de Dança do Ventre no Teatro GACEMSS, em Volta Redonda

No próximo domingo (24), às 18 horas, o Teatro GACEMSS de Volta Redonda será palco de um espetáculo emocionante de dança do ventre, que marca os 10 anos do Estúdio Daiane Gomes. Com a apresentação da renomada bailarina Aisha Zareen e das alunas do estúdio, o evento promete encantar o público com uma jornada de dança e celebração.

O espetáculo, irá contar, em ordem cronológica, um pouco dos 10 anos de história do estúdio. A proposta é trazer para o público a essência dos princípios que norteiam o trabalho da professora Daiane Gomes e compartilhar um pouco do aprendizado que essa jornada proporcionou tanto a ela quanto às suas alunas.

O Estúdio Daiane Gomes foi fundado em 2013, em meio a incertezas e questionamentos sobre a viabilidade de viver da arte. Mesmo diante das dificuldades, o estúdio nasceu com apenas sete alunas, que serão representadas e homenageadas dançando na abertura do espetáculo. Segundo Daiane Gomes, sem elas, essa história não seria possível.

Ao longo dos anos, o estúdio cresceu e somou outras alunas, consolidando-se como referência na arte da Dança do Ventre na região. Foram realizados oito espetáculos, cada um marcado pela dedicação, paixão e talento das bailarinas.

A presença da bailarina Aisha Zareen, traz um brilho ainda maior ao evento. Sua participação especial promete encantar o público com sua dança e sua expressividade única.

O público presente terá a oportunidade de testemunhar uma apresentação repleta de movimentos elegantes, ritmo envolvente e coreografias cativantes. A dança do ventre será a protagonista desse espetáculo que celebra não apenas os 10 anos do Estúdio Daiane Gomes, mas também o poder transformador da arte.

Serviço:

Espetáculo e em comemoração aos 10 anos do Estúdio de Dança do Ventre Daiane Gomes

Domingo, dia 24 de setembro, às 18 horas, no Teatro Gacemss

Foto: divulgação