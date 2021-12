ETPC realiza Cantata de Natal nesta sexta-feira

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 18:00 horas

Volta Redonda – A ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras) inaugura a iluminação de Natal nesta sexta-feira, dia 3.

O público poderá prestigiar uma apresentação musical realizada em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, para marcar a inauguração da iluminação de Natal da ETPC e da Praça Pandiá Calógeras, a partir das 19h.

As Cantatas dos Corais da ETPC e do Garoto Cidadão, junto com as Fanfarras ETPC e Furiosa, composta por ex-alunos da escola desde a década de 70, estarão presentes no evento, que será aberto.

O Coral do Garoto Cidadão é formado por 22 adolescentes, estudantes de Música e integrantes do Garoto Cidadão e Grupo Tambores de Aço Fundação CSN. O Coral da ETPC é composto por 25 integrantes, entre eles alunos e ex-alunos de 15 a 25 anos, e traz um repertório natalino especial neste ano.