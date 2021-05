Ex bailarina do Projeto Dança & Magia é aprovada na Escola de Dança Maria Olenewa

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 14:46 horas

Rio – Após participar de uma audição nos dias 22 a 26 de fevereiro de 2021, Cauanny Vitória dos Santos Costa foi aprovada para fazer parte da Escola de Dança Maria Olenewa, pertencente à Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Os alunos da EEDMO têm a oportunidade de participar das temporadas oficiais do Corpo de Baile do teatro, além de se apresentarem nos espetáculos anuais, em um dos principais teatros do país.

A Escola Estadual de Dança Maria Olenewa foi fundada em 1927, sendo, portanto, a mais antiga instituição brasileira dedicada ao ensino da dança e à formação de bailarinos clássicos. Ao longo destes anos foi responsável pela formação de grandes nomes do ballet brasileiro que atuam no Brasil e no exterior.

Cauanny já tinha realizado uma grande conquista por conseguir participar da audição e pisar no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mas passar na audição e participar da turma de pré técnico está sendo a realização de um sonho.

– Na EEDMO temos mais aulas além do ballet, como dança a carater, música, terminologia e história da dança. Está sendo uma experiência incrível, para mim, que quase nunca saía da minha cidade, vim morar em uma completamente diferente. Mas sei que vai me ajudar muito como bailarina e cidadã, e com certeza vai abrir portas. Sou muito grata ao projeto Dança e Magia e aos professores por me prepararem tão bem para esse mundo mágico e diferente, deixo aqui minha reverência – relata Cauanny.

O ballet esteve presente em sua vida desde os sete anos de idade, quando começou a praticar as aulas de dança no projeto Dança & Magia. Hoje com 15 anos, ela conta como está sendo o processo de mudança e as aulas mesmo com a pandemia. “Confesso que foi desesperador no início e o processo de mudança de cidade, foi bem complicado colocar todas as matérias das aulas regulares em dia, ainda está sendo, mas com o tempo tudo vai se ajeitando. Como estamos em momento de pandemia, não podemos ir todos os dias para a escola de dança, então, fomos divididos em dois grupos”.

Além da Cauanny, o projeto Dança & Magia contempla anualmente importantes conquistas dos seus alunos e ex alunos. O projeto Dança & Magia é um projeto social premiado, de excelentes resultados técnicos e sociais, que ensina gratuitamente aulas de dança, com alto padrão de qualidade para crianças e jovens sem oportunidade, democratizando a dança no interior do Estado do Rio de Janeiro. A finalidade principal é oferecer aulas gratuitas de dança para crianças e jovens a partir dos seis anos de idade, de ambos os sexos, com ou sem necessidades especiais e alunos da rede pública de ensino.

Inscrições

As inscrições gratuitas para o projeto Dança & Magia ainda estão abertas, os interessados podem entrar em contato através do e-mail (contato@projetodancaemagia.org.br) ou pelo telefone (24) 99235 2335.