Expedição “200 anos – Os caminhos da Independência do Brasil” passará por Bananal, SJB, Areias e Silveiras

Vale Histórico de São Paulo – Para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil de Portugal, a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil realiza uma expedição luso-brasileira para revisitar os passos de Dom Pedro I que precederam a Independência brasileira. O grupo passará por 24 cidades, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A expedição histórica irá seguir por caminhos percorridos por D. Pedro I, em algumas regiões do Brasil, partindo de Ouro Preto, sendo que o final da jornada é exatamente o lugar do grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Na região, a expedição passará pela Fazenda 03 Barras, em Bananal (SP); Fazenda Pau d’Alho, em São José do Barreiro (SP), Areias (SP), Silveiras (SP).

A expedição “200 Anos – Os Caminhos da Independência do Brasil” faz parte do projeto Heróis Portugueses do Brasil, que já conta com duas expedições realizadas pelo patrono e idealizador do projeto, Antonio Bacelar Carrelhas. As duas primeiras edições trouxeram a história de Pedro Teixeira, que assegurou praticamente toda a Amazônia para o Brasil, e de Martim Soares Moreno, figura fundamental para impedir que os franceses e holandeses dominassem o nordeste do Brasil.

O projeto Heróis Portugueses do Brasil busca compartilhar por onde passa, principalmente em escolas, a história de personagens com grande contribuição para a construção do território do Brasil. Agora, sob a liderança de Raul Penna e Fernando Meira Ribeiro Dias, a terceira jornada, dedica-se a D. Pedro I, primeiro Imperador do Brasil que governou durante o período de 1822 e 1831, responsável por declarar a Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, e por outorgar a primeira Constituição em 1824.



O objetivo da expedição, além de reconhecer o território brasileiro, busca integrar o conhecimento lusitano e brasileiro, destacando os portugueses que tiveram papel de relevo na História do Brasil. É importante essa integração na medida em que a maioria desses portugueses que foram importantes para nossa história, à exceção, de D. Pedro I, são completamente desconhecidos da historiografia.

A proposta é realizar uma expedição histórica de portugueses e brasileiros, partindo de Ouro Preto, seguindo para Tiradentes, São João Del Rei, Barbacena, Petrópolis, Rio de Janeiro e finalmente São Paulo para conhecer os caminhos percorridos por D. Pedro I antes da Proclamação da Independência. Para isso, foi elaborado um roteiro histórico com todas as localidades visitadas por D. Pedro para guiar a expedição. Entre as cidades visitadas estão Belo Horizonte (MG), Ouro Preto (MG), São João Del Rei (MG), Tiradentes (MG), Fazenda Borda do Campo (MG), Barbacena (MG), Juiz de Fora (MG), Fazenda São Mateus (MG), Sebollas (RJ), Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Fazenda Imperial de Santa Cruz (RJ), Fazenda 03 Barras, Bananal (SP), Fazenda Pau d’Alho. São José do Barreiro (SP), Areias (SP), Silveiras (SP), Cachoeira Paulista (SP), Lorena (SP), Guaratinguetá (SP), Aparecida (SP), Pindamonhangaba (SP), Taubaté (SP), Jacareí (SP), Mogi das Cruzes (SP), Santos (SP) e São Paulo.

Ao longo da expedição será realizado um registro, em audiovisual, histórico dos caminhos percorridos pelo monarca e sua comitiva, interação com a comunidade de cada localidade, palestras educativas, e distribuição de livros didáticos. Integram a comitiva: Antonio Bacelar Carrelhas – Presidente de Honra da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, idealizador do projeto; Armando Abreu,- Presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, ex presidente da Câmara Portuguesa de Comércio do Ceará; Raul Araújo Penna, Vice-presidente do Conselho Consultivo da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, ex presidente da Federação das Câmaras Portuguesas do Brasil e da Câmara Portuguesa de Minas Gerais; Fernando Meira Ribeiro Dias, Presidente do Conselho Consultivo da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, ex vice presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, ex presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais; Rômulo Alexandre Soares, ex-presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e da Câmara Portuguesa de Comércio do Ceará; Nuno Rebelo de Sousa, presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, vice-presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, ex-presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil; Antonio Montenegro Fiúza, Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio do Rio de Janeiro; e Jeferson Rios Domingues, Presidente do Elos Clube de Belo Horizonte.

SERVIÇO

Expedição 200 anos – Os caminhos da Independência do Brasil

De 29 de agosto a 06 de setembro de 2023

Roteiro: Belo Horizonte (MG), Ouro Preto (MG), São João Del Rei (MG), Tiradentes (MG), Fazenda Borda do Campo (MG), Barbacena (MG), Juiz de Fora (MG), Fazenda São Mateus (MG), Sebollas (RJ), Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Fazenda Imperial de Santa Cruz (RJ), Fazenda 03 Barras, Bananal (SP), Fazenda Pau d’Alho. São José do Barreiro (SP), Areias (SP), Silveiras (SP), Cachoeira Paulista (SP), Lorena (SP), Guaratinguetá (SP), Aparecida (SP), Pindamonhangaba (SP), Taubaté (SP), Jacareí (SP), Mogi das Cruzes (SP), Santos (SP) e São Paulo.

Fonte: FCPCB