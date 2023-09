Expo Girolando encerra em Barra Mansa com resultados positivos para o setor leiteiro

Barra Mansa – A Expo Girolando foi encerrada na noite deste sábado (02), no Parque da Cidade. Mesmo sendo um evento técnico, a entrada foi gratuita e movimentou a cidade, com a presença maciça de pecuaristas, lideranças rurais, autoridades e população, reunindo os principais destaques do setor leiteiro.

O médico veterinário da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, comentou sobre o alto nível da competição. “Essa é a maior exposição de gado Girolando pós pandemia. Tivemos a participação de 207 animais renomados nacionalmente, o que aumentou significativamente a credibilidade do evento. Os resultados foram positivos tanto para os participantes, como para os visitantes”, revelou.

O presidente do Sindicato Rural, Adilson Rezende, agradeceu a todos os parceiros e envolvidos. “Nesta edição nós montamos uma estrutura a altura para receber os melhores animais em Barra Mansa. A exposição foi um sucesso e somos gratos a todos os parceiros que contribuíram”.

O prefeito Rodrigo Drable lembrou da tradição leiteira no município. “Barra Mansa já foi a maior bacia leiteira da América Latina, até a década de 40. A pujança da cidade vai acontecer com a retomada industrial, mas também será através da valorização da produção rural”, disse.

A Expo Girolando é uma realização da prefeitura de Barra Mansa e do Sindicato Rural, com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando.

Principais premiações

A Grande Campeã e melhor úrebe adulto – sangue CCG 1/2: Duvida Beemer Fiv Genoma, da Fazenda São Caetano – Morrinhos – GO

A Melhor Fêmea Jovem – sangue CCG 1/2: Kamila Haxl Cafarnaum, da Fazenda Cafarnaum – Barra Mansa – RJ

A Grande Campeã Torneio Leiteiro: vaca Hebraica (com uma média diária de mais de 83kg de leite) de Hugo Arantes, da Fazenda São Luís – Volta Redonda – RJ

A Melhor Vaca Jovem e melhor úrebe jovem – sangue CCG 1/2: Pantera Cocho D’água, da Fazenda Serra Azul – Itabira – MG