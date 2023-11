Exposição ‘Acervo de Banalidades’ traz memórias de Volta Redonda e de seu povo trabalhador - Diário do Vale

Volta Redonda – Acervo de Banalidades é a primeira mostra individual do volta-redondense Leandro e Silva. Nela, o artista articula temas relacionados à memória da cidade, principalmente aquela ligada à história dos trabalhadores. Leandro nos leva a pensar o futuro através dos descaminhos do passado.

A exposição está aberta gratuitamente para a visitação do público até o dia 24 de novembro de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, na Galeria de Arte Cílio Bastos, no Espaço Cultural GACEMSS, em Volta Redonda.

Em Acervo de Banalidades, o artista configura um pequeno conjunto de objetos, alguns produzidos por ele – utilizando como matéria prima elementos relativamente banais do cotidiano da cidade, como cimento, metal, sacos de entulho e fuligem -, e, outros, apropriados. Por meio dessa conjunção de objetos fabricados pelo artista e arquivos “originais”, é proposta uma reflexão sobre o papel do arquivo e como escolhemos o que entra e o que sai da história. Ao intervir nesses arquivos Leandro nos leva a pensar o futuro através dos descaminhos do passado.

Leandro e Silva é nascido e criado na cidade de Volta Redonda, hoje morador do Rio de Janeiro. Graduado em cinema pela PUC – RJ, formulou sua primeira produção artística focada na questão da memória do trabalho em Volta Redonda com o curta Silvanos (2015). Em 2021, começou a cursar o mestrado em artes visuais pelo PPGAV – UFRJ.

Como artista visual, trabalha a questão do arquivo em suas obras a partir da memória dos trabalhadores de sua cidade natal.

Serviço:

Visitação: de 9 a 24 de novembro – segunda a sexta – 13h às 18h

Galeria de Arte Cílio Bastos – Espaço Cultural GACEMSS

Rua 14 nº 22 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda

ENTRADA FRANCA