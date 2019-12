Exposição ‘Atelier Oficina’, do artista plástico Alexandre Pinheiro, pode ser conferida na Estação das Artes

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 08:45 horas

Barra Mansa – Com o objetivo de valorizar os artistas locais, a prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, realiza a exposição Atelier Oficina, do artista plástico Alexandre Pinheiro. Os trabalhos podem ser conferidos pelo público até dia 20 de dezembro e, após um recesso de fim de ano, dos dias 8 a 31 de janeiro de 2020, na Estação das Artes, no Centro, entre 10h e 16h.

O artista plástico Alexandre Pinheiro explicou que a proposta da exposição é apresentar o cotidiano trazido pelo artista dando ares, imprimindo características próprias nas técnicas e no material utilizado.

– Esse trabalho transita do singelo ao rebuscado com facilidade, sublinhando permanentes características de proporcionalidade, equilíbrio, inventividade e os jogos de cores. Miscigena técnicas como recorte, colagem, marchetaria, desenho, pintura, escultura, mosaico entre outras – finaliza.

– Como a casa do Papai Noel nesse ano está na Estação, acreditamos que fará com que a curiosidade seja despertada nos visitantes, fora que as outras exposições contabilizaram números positivos de participantes. Estamos confiantes que as pessoas vão participar e gostar das obras – diz a Gerente de Economia Criativa da Fundação Cultura Barra Mansa, Cristiane Ribeiro.

Serviço

A Estação das Artes está localizada na Rua Orozimbo Ribeiro, s/n, Centro, Barra Mansa. A entrada para a exposição está sendo pela porta lateral do prédio.