Exposição ‘Entre Palavras e Imagens’ pode ser visitada no MAM Resende até sexta-feira

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 08:25 horas

Resende – A prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM), abriu a exposição “Entre Palavras e Imagens” no Museu de Arte Moderna (MAM). A mostra reúne obras que fazem parte do acervo da instituição, que completa 70 anos este ano. O público pode conferir os trabalhos até amanhã, dia 21 de fevereiro, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

A exposição “Entre Palavras e Imagens” apresenta uma particularidade das artes moderna e contemporânea: o uso de letras, números, palavras e textos escritos nas obras. A mostra foi elaborada a partir da pesquisa de trabalhos que fazem parte do acervo do MAM de Resende, que possui em suas composições textos verbais, palavras ou outras formas de escrita.

Segundo a diretora do museu, Carmem Aguiar, a pesquisa sobre o acervo e a investigação sobre o uso de palavras e textos em obras de arte contemporânea foram desenvolvidas por Tiago Gomes, o curador da instituição.

– O responsável pela curadoria garimpou as obras no vasto acervo do MAM. Este minucioso trabalho resultou na análise sobre os processos de arte e palavras encontradas em xilogravuras, pinturas e desenhos – destacou a diretora.

O MAM funciona na Rua Doutor Cunha Ferreira, nº 104, no Centro Histórico, em Resende.