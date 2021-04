Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 15:56 horas

Sul Fluminense – Está sendo realizada, para os alunos e professores das escolas municipais Paraíba e Carlos Sarkis, de Volta Redonda, e público em geral, a exposição fotográfica online “Os Povos Indígenas no Brasil”, que é inspirada no período em que o curador Sergio Vieira viveu na Amazônia coordenando a implantação das escolas indígenas nas aldeias, através do Convênio ELETRONORTE/FUNAI – PROGRAMA PARAKANÃ.

A exposição fotográfica mostra o dia a dia dos indígenas em suas aldeias, nas suas manifestações culturais, de produção (plantio de roças, caça, pesca) e servirá de mote para a atualização/discussão a respeito da questão indígena sob os aspectos: sociocultural, socioeconômico e socioambiental.

A exposição mostra também como a escola indígena, que priorizou as tradições culturais, foi fundamental para a sobrevivência da etnia Parakanã.

As imagens estão hospedadas no YouTube e serão compartilhadas com os estudantes sob o acompanhamento de professores.

Sobre o curador

Sergio Vieira é compositor, violonista, cantor e produtor cultural. Viveu na Amazônia durante cinco anos coordenando um projeto sociocultural junto ao povo indígena Parakanã. Vem desenvolvendo projetos sobre a cultura indígena em diversas instituições brasileiras e está finalizando dois livros sobre esse tema, além de um CD com músicas feitas em parceria com os indígenas, que escreveram as letras (poemas) no próprio dialeto. Prepara-se também para o lançamento do documentário curta-metragem “Awaeté Parakanã, o Povo de Verdade” sobre a sua experiência junto aos indígenas.

Serviço

Período: de 19 a 23 de abril de 2021

Escolas Municipais Paraíba e Carlos Sarkis e público em geral