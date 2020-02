Exposição ‘MIS Folia’ pode ser conferida no Museu da Imagem e do Som de Resende

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 13:50 horas

Resende – O mês de fevereiro chegou e com ele a mais tradicional festa do país: o Carnaval. Para celebrar a data, a prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abriu mais uma edição do projeto “Arte na Capa”, no Museu da Imagem e do Som. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Intitulado como “MIS Folia”, a exposição reúne diversas capas de discos de vinil com o tema do Carnaval Brasileiro. O público poderá conferir a mostra até dia 23 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, no MIS, localizado no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, no Centro Histórico.

Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, estão expostas no total 28 capas de LPs, que vão desde os enredos de Escolas de Samba do Rio de Janeiro até capas com coletâneas de marchinhas, como o disco “Folia: Comando Geral”, lançado pelo selo Esquema na década de 70.

Serviço

‘Arte na Capa – MIS Folia’

Período de visitação: até dia 23 de fevereiro

Horário: 12h às 18h, segunda a sexta-feira

Local: Museu da Imagem e do Som, Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, Centro Histórico

Entrada gratuita

Classificação livre