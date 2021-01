Exposição ‘Mix Mam’ traz mistura de estilos e técnicas ao museu de Resende

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 15:05 horas

Resende – O Museu de Arte Moderna de Resende, vinculado à Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, terá novidades em grande estilo a partir do dia 12 de janeiro. Nesta data, o museu dará início à exposição “Mix MAM”, com 28 obras de diversos artistas plásticos das cinco regiões do país. A mostra é baseada em narrativas diversificadas, explorando o patrimônio heterogêneo do acervo da Instituição. A visitação está disponível das terças às sextas, de 10h às 16h

Elaborado pela curadora do museu, a museóloga Tatiana Avelino, o projeto mescla artistas de renome e técnicas artísticas diferentes, incorporando novos olhares sobre a arte, investigando as relações entre arte e sociedade, bem como a representação da paisagem e do espaço urbano.

– A exposição “Mix MAM” se afasta da narrativa linear e cronológica da história da arte para favorecer a variedade de técnicas utilizadas pelos artistas que vem desde o tradicional óleo e acrílica sobre tela até a oxidação sobre papel e verniz. É importante ressaltar que não existe um percurso para o visitante seguir, uma vez que as salas expositivas do espaço físico do museu têm certa autonomia, permitindo que o visitante faça seu próprio percurso – explica a museóloga e curadora, Tatiana Avelino.

Dono de um dos acervos mais representativos de arte brasileira do país, o MAM reunirá artistas como Carlos Scliar, Ernesto Lacerda, Paulo Laender, Eila bem como os artistas de Resende Jorge Vieira, D´Glória, Antonelli e José Roberto Barbosa em sua nova exposição.

A exposição também possui artistas representantes da região Sul Fluminense, que estarão representados por nomes como Nadéia Souza, Georgete Gac, Ana Lambert e Antonio Geraldo. Estarão inclusas também diversas obras premiadas no tradicional ‘Salão da Primavera’, concurso de arte realizado pelo museu há 40 anos.

Serviço:

Exposição Mix Mam

Data: a partir de 12 de janeiro de 2021

Horário de funcionamento: De terça a sexta de 10h às 16h

Endereço: Rua Dr. Cunha Ferreira 104 – Centro – Resende/RJ

Contato e Agendamentos: (24) 3360-4470 ou mam.resende@gmail.com