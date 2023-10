Exposição Nascidas do Barro – Expressões e Histórias segue até sexta (20), no Gacemss

Volta Redonda – A exposição Nascidas do Barro – Expressões e Histórias da artista volta-redondense Cintia Neves, está aberta a visitação do publico até sexta-feira (20) na Galeria de Artes do Gacemss

Quem visitar a Galeria vai apreciar obras de arte em cerâmica em que a artista utilizou várias técnicas, sendo a escultura a principal delas.

As pessoas, principal fonte de inspiração da artista, são o tema principal e podem ser apreciadas em esculturas figurativas, cujas delicadezas nos revelam sentimentos, expressões e características peculiares.

Outro ‘personagem’ importante faz parte da mostra – o Arigó – pássaro símbolo histórico da cidade de Volta Redonda, está presente também nas esculturas.

Desde a infância Cintia Neves é uma apaixonada pelas artes, principalmente os desenhos e as pinturas. Em 2008 conheceu a cerâmica e logo depois começou a se dedicar a ela. Autodidata, suas primeiras exposições coletivas foram em 2013 na Casa de Cultura de Piraí, e em 2014 no Sesc de Barra Mansa. A partir daí se dedicou a produção de cerâmica decorativa e às aulas de modelagem.

Desde 2020 tem se dedicado mais às esculturas, participando de várias exposições coletivas e salões de arte, sendo premiada com suas obras.

Serviço:

Exposição Nascidas do Barro – Expressões e Histórias’ de Cíntia Neves

Visitação: de 05 a 20 – segunda a sexta – 13h às 18h

Local: Galeria de Arte Cílio Bastos

Espaço Cultural GACEMSS

Rua 14 nº 22 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda

(Beco da Cultura Paschoal Possidente)

(24) 3343-1770