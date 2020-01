Exposição resgata o impacto da educação na vida das pessoas

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 08:00 horas

Mostra ‘Educação por Todos os Cantos’ apresenta a influência da escola e educação na trajetória de cidadãos de Volta Redonda e região; trabalhos estão no Centro Cultural Fundação CSN

Volta Redonda – Já parou para refletir qual a influência da escola e da educação para sua trajetória? Cada um tem uma resposta. Para Glauco Sant Anna, a educação foi o trampolim para a ascensão profissional. “Trabalhava como soldador da CSN, mas minha oportunidade de crescimento seria cursando técnico. Consegui fazer o curso técnico em Eletromecânica estudando à noite”, conta Glauco Gil Sant Anna, coordenador de Meio Ambiente da CSN.

Para Roberta Vitorino, a escola foi o local de descoberta da vocação para o jornalismo. “O Aluno, jornal da época da escola, foi o primeiro periódico onde escrevi. Isso marcou demais, entende? Direta ou indiretamente, a escola significou um crescimento muito grande para minha vida”, lembra.

Os relatos de ambos fazem parte da exposição “Educação por Todos os Cantos”, em cartaz até 1º de fevereiro no Centro Cultural Fundação CSN, com entrada gratuita. Com curadoria do editor e poeta Ni Brisant, a mostra resgata a importância da educação para a vida dos cidadãos de Volta Redonda e região que estudaram na ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), uma das escolas mais tradicionais da cidade e que completa, em 2020, 75 anos de atuação.

Reunindo histórias, memórias, sonhos, transformações e desafios de alunos e ex-alunos da ETPC, a exposição mostra o legado que a instituição de ensino exerceu em suas vidas.

– A exposição é sobre memórias que resistem ao tempo e feitos de gente de verdade. Todos os relatos são marcados pelo reconhecimento da importância da escola em suas vidas, provando que seja na escola ou fora, ninguém parou de aprender nem de ensinar – afirma Ni.

Cada aluno que passou pelas carteiras, oficinas e laboratórios da ETPC carrega consigo lembranças afetuosas desse período. O verdadeiro valor da educação mora dentro de cada um e os acompanha onde estiverem. Qual a sua memória de afeto com a ETPC? Seu relato poderá ser exibido na exposição. A mostra estará em constante transformação a partir da intervenção do público, que poderá levar fotos ou tirar uma selfie e registrar suas histórias nas paredes do espaço. Além disso, quem postar uma foto nas redes sociais contando sua história com a hashtag #SouFuturos, também poderá exibir seu relato para os visitantes.

A ETPC é um espaço vivo que acompanha a história de Volta Redonda – até mesmo antes de o município ter sido emancipado de Barra Mansa. A escola foi fundada em 1944, três anos depois da CSN, com o objetivo de formar profissionais qualificados para atuação na Usina Presidente Vargas. Ao longo de sua história passou por reformulações, expandiu sua atuação e formou mais de 12 mil profissionais em Ensino Médio, Cursos Técnicos, de Aprendizagem Industrial, entre outros.

Serviço

Exposição ‘Educação por Todos os Cantos’

Data: em cartaz até 1º de fevereiro

Horário para visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 18h

Local: Centro Cultural Fundação CSN

Endereço: Rua Vinte e Um, 402 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda

Entrada gratuita