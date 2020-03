Falando sobre expectativa de vida

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 09:00 horas

Alexandre Correa lança o livro ‘Longevidade Inteligente’, que já pode ser encontrado na versão impressa e digital

Em tempos de coronavírus, uma das opções para quem está em casa é colocar a leitura em dia. E uma boa dica de leitura é a nova obra de Alexandre Correa, “Longevidade Inteligente”. O autor é pós-graduado em Marketing e Comunicação, tem 49 anos, e mora em Cruzeiro-SP. Quem acompanha o caderno Lazer & Cia, do DIÁRIO DO VALE, já deve conhecê-lo. Alexandre assina semanalmente a coluna Contos e Crônicas, publicada toda terça-feira.

Segundo ele, “Longevidade Inteligente” é a concepção de que apesar da longevidade em si ser uma conquista muito importante, ela pode se transformar em um problema “caso a gente não maneje de maneira inteligente pelo menos seis dimensões da nossa vida: física (saúde), financeira, intelectual, social, emocional e transcendental”. Em cada um dos capítulos Alexandre explica essas dimensões e dá dicas práticas de como trabalhar de maneira inteligente cada uma delas.

O livro “Longevidade Inteligente” está estruturado em três partes. A primeira delas, “uma breve história da longevidade”, mostra o que está acontecendo no Brasil e no mundo, explica porque estamos vivendo mais, como conseguimos chegar até aqui, tendências, porque as mulheres vivem mais que os homens e porque elas terão uma importância cada vez maior no futuro. Fala sobre a história das fases da vida e como isso impactará a sociedade, a economia e a cultura.

– Na segunda parte, eu abordo as seis dimensões da longevidade inteligente, um conjunto de ações e ativos que a gente deve manejar para chegar bem nos nossos anos maduros, para que a longevidade seja uma dádiva e não um fardo. E no capítulo final eu trago um breve ensaio de como poderá ser o mundo caso possamos aumentar exponencialmente a nossa expectativa de vida, um assunto cada vez mais discutido por cientistas que estudam o assunto – detalha o autor.

Alexandre trabalha com pesquisas há 25 anos e conta que tem testemunhado a transição demográfica pela qual o Brasil e o mundo têm passado.

– Em viagens e conversas com profissionais de outros países, sobretudo da Europa, onde esse fenômeno aconteceu antes e é mais pronunciado, percebi que pouquíssima gente no Brasil estava abordando esse assunto tão importante e que deveria estar na agenda nacional – afirma.

“Longevidade Inteligente” tem 168 páginas e não é um livro técnico, muito menos um livro sobre velhice ou terceira idade. É um livro fácil de ler e indicado para quem quer ficar por dentro de uma das tendências mais fortes para o futuro do Brasil e do mundo. “Um livro para quem gosta de boas histórias. Um livro para quem gosta de livros”.

– Eu estudo diretamente esse fenômeno há pelo menos seis anos, mas efetivamente trabalhando no livro foram cerca de dois anos – conta, ressaltando que, além desse livro, lançou em 2017 o “Pesquisas de Opinião Pública”.

Onde encontrar

“Longevidade Inteligente” existe na versão impressa e digital (e-book), mas a melhor forma de adquirir é pela internet, seja no site da Amazon ou de livrarias como Martins Fontes, Travessa, Novatec ou nas plataformas Apple Store e Google Books.

Sobre o autor

Alexandre Correa trabalha com pesquisas de mercado e opinião há 25 anos, dá aulas de pós-graduação em instituições como FGV e FAAP e também ministra palestras corporativas em todo o Brasil.

– Já dei uma palestra TEDx sobre o tema da longevidade e se chama “Silvers, uma breve história do futuro da humanidade”. Mas, de tudo que faço e já fiz, a obra mais importante foram meus dois filhos pequenos, que são os melhores capítulos da história da minha vida. E se Deus quiser eles seguirão os conselhos do livro para ter uma vida não apenas longeva, mas também feliz e cheia de significado – finaliza.