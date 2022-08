Fãs e amigos da cantora Karen Silva lotam o Black Jack durante show de lançamento

Matéria publicada em 8 de agosto de 2022, 16:35 horas

Dona do hit ‘Preta’, ex-participante do The Voice Kids se prepara agora para lançar uma nova música de sua autoria

Volta Redonda- Durante seu show que reuniu fãs, familiares e amigos e com o Black Jack Pub lotado, a cantora Karen Silva fez história no último domingo (dia 7) . A apresentação abre uma agenda de eventos previstos para os próximos meses e marca o retorno da volta-redondense aos palcos após dois anos de restrições por conta da pandemia.

O show teve início no meio da tarde e contou com a apresentação do cantor Pedro Pires na abertura. E foi por volta das 17h15min que Karen Silva surgiu no palco, vestindo um look arrasador, todo em vinil preto e carinhosamente confeccionado pela avó. A cantora levantou a galera com o medley intitulado ‘Do Meu Jeito’ composto pelos hits ‘Ginga’ (Iza), ‘All Ready’ (Beyoncé) e ‘Pipa Avoada’ (Emicida/Lukinhas).

Ovacionada pelo público, Karen não se intimidou com o nervosismo e esbanjou carisma, estilo e talento. A banda, comandada pelo maestro Jean Barros, contagiou os presentes, enquanto as performances, sincronismo e perfeição em cada passo dos bailarinos encantaram com as coreografias.

A apresentação de estreia em Volta Redonda teve tom intimista, deixando o público à vontade para cantar junto e interagir com a artista. A cada acorde de música iniciada, era possível sentir a emoção e o engajamento dos fãs que faziam coro com Karen em clássicos da MPB. Além disso, a cantora ainda trouxe ao palco a música ‘Preta’, de sua autoria e cuja letra também já estava na boca do público.

Logo na frente do palco era possível notar a alegria e a emoção de uma fã toda especial, a Maria de Fátima Dias Santos, avó de Karen e grande entusiasta de sua carreira. E, mesmo sendo suspeita para falar, ela fez questão de não poupar elogios à neta. “Falar da Karen é muito fácil. Falar de gente maravilhosa, com uma voz sensacional, é a coisa mais fácil do mundo. O show foi fantástico, emocionante, bonito de se ver e de se ouvir. A Karen super desenvolta no palco, como se já estivesse acostumada a fazer show com plateia há muito tempo. Além da beleza externa, pois minha neta é linda, tem uma voz potente e afinada. Foi a ‘uma hora e meia’ mais prazerosa que já vivi”, derreteu-se Maria de Fátima, complementando que o talento já era percebido desde cedo. “Ela sempre cantou. Quando bebê, ao invés de chorar, ela cantava. Ela é um fenômeno. Como neta, Karen é carinhosa, bagunceira e ama um TikTok. Mas quando sobe no palco vem a cantora, a profissional, que canta e encanta a gente”.

Tales Custódio tem 39 anos, é Auditor Fiscal de Tributos, e fez questão de conferir de perto a atuação de Karen no Black Jack. “Sensacional, melhor show que já fui de todos os tempos. Essa menina é um fenômeno, tem presença de palco, carisma, um drive sinistro na voz. Canta muito. Os bailarinos mandaram super bem. Se nova ela já está assim, quando estiver com mais idade, mais madura e mais experiente, com certeza estará no nível de Anitta, Ludmilla, Iza”, avalia Tales, que complementa: “Guardem esse nome: Karen Silva. As pessoas ainda ouvirão muito falar sobre ela”.

Os elogios também não pararam de chegar pelas redes sociais da artista após o show. “De onde você saiu, gente? Estou até agora em choque com seu show, que energia, que sincronização, balé maravilhoso. Eu não te conhecia e já estou te seguindo para te acompanhar. Tão jovem e com esse mega talento. Um grande beijo de uma pessoa que já se tornou sua fã”.

Logo após o show, a cantora usou suas redes sociais para prestar agradecimentos a sua equipe, seus familiares e fãs que prestigiaram o evento. “O que dizer desse show, não é gente? Foi muito maneiro, muito bom. Quero agradecer a todo mundo que foi e que mandou mensagem parabenizando. Um novo momento chegou, serão vários shows a partir de agora. Amo vocês”, disse Karen.

Sobre Karen Silva

Destaque na edição 2020 do The Voice Kids, da Rede Globo, Karen Silva, então com 12 anos de idade, conquistou a confiança do técnico Carlinhos Brown, que integrou a jovem cantora à sua equipe. Karen passou por várias etapas do reality global e chegou à semifinal, se destacando entre milhares de crianças e adolescentes inscritos no programa.

Moradora de Volta Redonda, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, hoje Karen está focada na consolidação de sua carreira. Compositora e cantora, acumula mais de 16 mil seguidores só no Instagram e já tem diversos fã-clubes, incluindo um criado em Angola.

Dona de uma personalidade forte e marcante, Karen Silva tem um posicionamento enfático na bandeira pelo empoderamento das mulheres negras. Sonha, além da música, ser instrumento de luta pelo fim do preconceito. E aborda, em seu mais recente single, “Preta”, sobre o orgulho, a diversidade e a valorização estética dos cabelos e da beleza negra. A composição é uma parceria com o cantor Gaboardi. Só no YouTube, o clipe já conta com quase 20 mil visualizações e dezenas de comentários positivos sobre a letra.