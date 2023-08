Faustão está na fila de um transplante de coração

São Paulo – O apresentador Fausto Silva é mais um brasileiro na fila em busca de um doador para que seja feito um transplante do coração. Internado desde o dia 5 de agosto, para tratamento de insuficiência cardíaca, no Hospital Israelita Albert Einstein, seu estado real de saúde foi revelado, neste domingo (20), em uma nota oficial do hospital.

Nela, os médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico do Einstein informam que o apresentador está em dialise e necessitando de medicamentos pra ajudar na força do bombeamento do coração.

Segundo ainda a nota, Faustão já está incluído na fila única de transplante, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso.

A descoberta do problema de saúde se deu após a volta de uma viagem internacional, quando ele se internou para exames rotineiros de saúde.

A Band apresentou, na sexta-feira (18) o último programa de Fausto na emissora, que já estava gravado e teve como grande destaque a apresentação de sua filha Lara como cantora.

Fausto é casado e tem três filhos: Lara, João – que apresentava com ele o programa, e Rodrigo.