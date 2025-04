Favela Noise faz apresentação em Resende

Resende – Depois de um período longe dos palcos, o Favela Noise está de volta com o projeto “Urban Flow Sessions”, que estreia hoje (13), às 16h, no Teatro do Espaço Z, em Resende. A proposta do projeto é levar a música autoral da banda para espaços urbanos acessíveis — teatros, praças, ruas e parques — numa experiência direta com o público, ampliando o alcance de sua arte e promovendo a cultura nas cidades. A entrada é gratuita.

Favela Noise é a síntese vibrante entre o orgânico e o eletrônico, entre o passado e o presente, entre Brasil e mundo. Fundada em 2007 por Fábio Nego nas ruas de Cape Cod, nos EUA, a banda tomou corpo e alma nas noites de Massachusetts até se estabelecer definitivamente em 2010 em Resende, RJ, onde se conectou de forma ainda mais profunda com as raízes culturais brasileiras.

Sua sonoridade é uma fusão única de rap com samba, soul, rock, jazz, reggae e elementos eletrônicos, resultando num som encorpado e autêntico. Favela Noise junta instrumentos acústicos com beats e texturas digitais, criando um universo sonoro moderno e, ao mesmo tempo, enraizado. As letras, escritas em português e inglês, abordam o cotidiano dos subúrbios, a vida nas periferias e críticas sociais afiadas, com poesia, identidade e potência.

O grupo é formado por:

Fábio Nego (vocais e teclados), a voz e criatividade lírica.

André Storte (guitarras e produção), Feeling e musicalidade extremas.

Carlão (baixo), a base sólida e envolvente.

Kaê Moreno (bateria), com sua pegada precisa e originalíssima.

Pandão (percussão), raiz e modernidade nos tambores.

Em 2019, lançaram seu primeiro disco autoral com 10 faixas que traduzem essa fusão sonora e lírica. O álbum é um retrato da trajetória da banda e das influências múltiplas que vão do soul norte-americano ao samba de raiz, sempre com a marca forte da música urbana contemporânea.