Feira dos Artesãos de Pinheiral terá Circuito de Cachaça

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 10:46 horas

Evento também conta com música ao vivo e participação da Kombi do Barão

Pinheiral – Pela primeira vez na cidade, será realizado o Circuito de Cachaça, na tradicional Feira do Artesão e dos Produtores Rurais, promovida neste sábado, 03 de setembro, a partir das 8h, na Praça Luiz Gonzaga (centro), pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT). O evento contará com a participação da Kombi do Barão e música ao vivo com os cantores Gustavo Sabença e Ademilson Perna.

A diretora de Cultura, Tânia Amorim, convida a população a participar e prestigiar o evento inédito.

– Como todos os meses, nossas Feiras dos Artesãos são temáticas, e no mês de setembro temos o dia 13 que é o ‘Dia Nacional da Cachaça’. Em Pinheiral temos vários produtores de cana e, tendo isso em mente, entendemos que nada mais justo fazermos esta feira para que eles tenham espaço para divulgar seu produto para os moradores da cidade. Sendo assim, nossas artesãs também estão se organizando para terem produtos voltados para este tema, inclusive o artesanato gastronômico. Além dos nossos produtores locais, temos alguns convidados que vão compor este evento para abrilhantar ainda mais e atrair um público bom para o evento.

As feiras reúnem os artesãos do município com a exposição de seus produtos, incluindo os alimentícios. Atualmente estão cadastrados na SEMECULT mais de 50 profissionais do ramo. O objetivo da feira, promovida periodicamente com toda estrutura fornecida pela secretaria, é aquecer a venda do artesanato local e incentivar o turismo da cidade.