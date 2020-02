Feito Café começa a gravar novas músicas

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 09:05 horas

Angra dos Reis – O duo musical Feito Café, formado em Angra dos Reis, prepara-se para dar início às gravações de novas canções autorais, que serão lançadas a partir de maio deste ano.

O último lançamento do casal, formado pelo violonista Hugo Oliveira e pela cantora Lê Pacheco, foi “Um recado para Tito”, música disponível em todas as plataformas digitais – e também no YouTube – desde novembro de 2019.

Agora, o Feito Café se prepara para passar um período de gravações no Rio de Janeiro, com o produtor Clower Curtis, responsável, entre outros trabalhos, pelo álbum “Consertos em geral”, do músico Manoel Magalhães, considerado um dos 50 melhores discos nacionais de 2018 pela revista Rolling Stone Brasil.

– Escolhemos o produtor Clower Curtis pelo currículo, pelo profissionalismo e pela atenção que fornece aos músicos que almejam trabalhar com ele. Gravaremos canções que estão dentro de um conceito específico, e cujo resultado final será divulgado em forma de EP ou álbum – explica Lê Pacheco.

Antes de começar a gravar, o duo ainda segue realizando shows. Neste sábado, dia 29, eles voltam ao bairro da Biscaia, em Angra, para uma apresentação no Bar e Restaurante D’Boa, em um show marcado para às 15h. Abrindo março, no sábado, dia 7, eles se apresentam pela primeira vez no Texanos Pub, no bairro Nova Angra, a partir das 21h.