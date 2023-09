Feriadão será repleto de atrações no Kartódromo Internacional de VR

Volta Redonda – O feriadão de Independência será repleto de atrações no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, que é um dos principais polos de entretenimento e lazer para os moradores da região e de outros municípios do estado.

A programação das atividades da casa começará na quarta-feira (6) a partir das 20h, com a apresentação da cantora Hellen Reis e da dupla Jô e Samuel, que abrirão o feriadão em alto nível, com shows que prometem colocar todos para dançar e se divertir.

Na quinta-feira (7) no período da manhã, pilotos representarão o Kartódromo desfilando com karts da frota da arena, nas celebrações do Dia da Independência na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

A partir das 12h todo o complexo da arena estará em aberto (inclusive o Vitória Restaurante e Choperia e Vitória Sportbar – disponíveis para o almoço) e a casa da velocidade do sul do estado contará com a exposição do carro da Fórmula Inter do piloto Daniel Mageste.

Às 15h30, o piloto dará voltas com o veículo na pista.

Este evento terá entrada gratuita e será uma ótima opção de lazer para os apaixonados pelo mundo da velocidade. Após o evento a pista estará liberada para as corridas nos karts de aluguel do kartódromo.

O dia será encerrado com ótima gastronomia, drinks especiais e muita música e alegria com o empolgante show da Dupla Jô e Samuel, a partir das 20h no Vitória Restaurante e Choperia.