Festa das Crianças em Itatiaia será realizada no dia 12/10, com diversas atrações

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 17:22 horas

Itatiaia-Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Itatiaia está preparando uma grande festa, que será realizada no feriado do dia 12 de outubro, na Casa da Cultura, localizada no centro da cidade. O evento está sendo organizado pela Superintendência de Eventos, em parceria com a secretaria de Esporte e Lazer e a Superintendência de Cultura.

Com entrada gratuita, a alegria da criançada estará garantida com gincanas, brinquedos infláveis, apresentações infantis com palhaço, brincadeiras antigas, pipoca e algodão doce. No local, também haverá feira de artesanato e food trucks na área externa.

– Nossa expectativa é que as crianças tenham um dia alegre, em família. A ideia de termos gincanas e brincadeiras é que as crianças possam descobrir as antigas brincadeiras infantis. Contamos com a participação de toda a família! – relatou o superintendente de Eventos, Tarcísio Aragão.

A Casa da Cultura de Itatiaia fica na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro.