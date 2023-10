Festa de Amparo: Cantora Melody é destaque no primeiro dia do evento

Barra Mansa – A cantora Melody, acompanhada da banda Sexy Love, subiu ao palco na noite de sexta-feira (13), levando muita animação e música no primeiro dia da tradicional Festa de Amparo, realizada no distrito de mesmo nome. A programação segue agitando a cidade até este domingo, dia 15, com comidas típicas e parque de diversão, além de muita variedade e diversão para todas as idades. A entrada é franca.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou a dimensão do evento. “Levar uma festa como essa para Amparo é cumprir com um dos principais compromissos da política cultural da nossa cidade, que é descentralizar. É possibilitar a experiência e a vivência artística cultural e cidadã, em cada ponto da cidade. É uma festa muito esperada pela comunidade do distrito, e, sem dúvida, é a maior dos últimos anos”, destacou Bravo.

A moradora do bairro Ano Bom, Alexia Gomes Lima, de 24 anos, contou como gosta de aproveitar as festividades. “São festas que nos fazem lembrar como é gostoso aproveitar a juventude e celebrar a vida. Aproveito todas as programações e não perco uma oportunidade. Além disso, são celebrações para todas as idades e gêneros, gratuitas e com muita comida boa”, comentou.

Neste sábado (14), haverá apresentações do grupo Bom Gosto, e os Brabos do Forró, a partir das 16h. Já no domingo (15), as atrações serão a banda Juremeiros e o cantor Rodrigo Gavi, a partir das 14h, além de DJ Flavinho nos intervalos.

A Festa de Amparo é promovida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, com recursos da Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e patrocínio do Governo do Estado e da Light, como uma das programações do ‘Circuito 191’, que conta com várias atrações em comemoração ao aniversário da cidade.