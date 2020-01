Festa de São Sebastião começa nesta quinta-feira em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 08:00 horas

Evento é uma tradição do município e possui atividades religiosas, culturais e gastronômicas

Barra Mansa – A Festa de São Sebastião, que começa nesta quinta-feira, dia 16, é considerada um dos eventos religiosos mais tradicionais e importantes de Barra Mansa. Padroeiro da cidade, milhares de devotos ao santo participam dessa celebração que ultrapassa gerações. A programação cultural e religiosa segue até o dia 20, na Rua Monsenhor Costa, ao lado da Igreja Matriz, no Centro. A participação do público é gratuita e a classificação é livre.

Organizada pela Paróquia da Igreja Matriz, o evento faz parte do Calendário Cultural do município e conta com o apoio da prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura. Tradição há mais de 50 anos, a programação inclui visitas da imagem às paróquias do município, missas, novenas e procissão. Além da programação religiosa, o evento tem ainda apresentações culturais, contando com shows de diversos gostos musicais.

O dia de São Sebastião é comemorado em 20 de janeiro. Na data, além das missas, haverá uma procissão em homenagem ao santo, que terá início às 9h30. No percurso da procissão, os fiéis passarão pela Praça da Liberdade e farão o trajeto de volta à Praça da Matriz.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou a importância da festa para a cidade e garantiu o apoio da prefeitura.

– A Fundação Cultura Barra Mansa garante mais uma vez a estrutura de equipamentos para a Festa de São Sebastião. Essa festa é uma tradição, umas das atividades mais antigas do município e é uma manifestação da cultura popular intimamente ligada com a identidade do cidadão barramansense – disse Bravo.

Encontro de Jornadas de Folia de Reis e São Sebastião acontece no próximo sábado

O evento promovido pela Fundação Cultura Barra Mansa está em sua 13ª edição e acontece no dia 18 de janeiro, a partir das 14h. A jornada conta com a participação de mais de 200 foliões de diversos grupos locais e municípios vizinhos, ocupando a Praça Marcello Fonseca Drable, no bairro Vila Nova, na localidade da Água Comprida, com cantorias de fé, devoção e homenagens ao menino Jesus.

Os integrantes dos grupos de reisados usam uniformes com cores vibrantes e exibem com orgulho os estandartes que remetem à cidade de origem, com performances variadas. Ao som de instrumentos característicos das Folias de Reis, como sanfonas, violões, cavaquinhos e pandeiros, o encontro emociona o público presente.