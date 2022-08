Festa do Produtor Rural de Massambará anima final de semana em Vassouras

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 10:54 horas

Evento reúne expositores, terá shows sertanejos e domingo de atividades para a criançada

Vassouras – Exposição de Produtos da Agricultura Familiar e shows da dupla Eder e Leandro, seguido do sertanejo Nilson Cachorrão, abrem a noite de hoje, sexta-feira, 19, a Feira do Produtor Rural de Massambará, promovida pela Prefeitura de Vassouras. O evento, que acontece na Praça Manoel Lavinas, segue no final de semana, com vários shows, a partir das 19 horas.

Na noite de sábado, dia 20, a festa será comandada pela dupla Letícia e Vanessa, seguida de Luka Santiago, além da exposição de agricultura familiar. Já no último dia da festividade domingo, dia 21, o encerramento terá um diferencial: atividades para as crianças a partir das 14 horas, seguidos dos shows, às 19h, da dupla Vaquejada Sertaneja, além da apresentação do Balanço Tropical.

O prefeito Severino Dias e a vice, Rosi Silva, além dos secretários de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Pereira, e de Cultura Angela Maria da Silva, acompanham o evento e falam sobre a importância da Feira do Produtor para a economia da cidade e a tradição cultural. O prefeito ressalta a importância desse setor e os investimentos que o município vem fazendo para garantir uma melhor qualidade de vida para quem mora no campo.

“A festa do Produtor Rural em Massambará será um momento de muita alegria e descontração, pois os produtores merecem comemorar todo o trabalho que fazem. Esta festa é uma forma da prefeitura mostrar que valoriza demais este trabalho, que gera tantos empregos e reconhecimento até fora da cidade”, disse o prefeito.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, também falou sobre a importância do produtor rural para a cidade. “Essa é uma atividade muito forte no nosso município. Sempre buscamos ações e projetos que valorizem esses trabalhadores, e essa festa vem celebram os produtores e o que eles representam”, disse.

O secretário de Meio Ambiente, Danilo Pereira, enfatizou a importância da agricultura familiar para Vassouras, bem como os avanços que o município vem realizando em prol das famílias que vivem da terra. O secretário citou como exemplo a doação de mudas profissionais de hortaliças diversificadas além de preparação de lavragem do solo, curso de capacitação e assistência técnica, para os agricultores.

“Agradeço aos 80 agricultores que disponibilizaram seus produtos na exposição e a todos servidores pelo empenho nessa concretização. Continuaremos focados em ampliar os projetos e apoiar os agricultores para baixar o custo da produção e gerar mais renda”, disse Danilo.

A secretária de Cultura e Lazer, Ângela Silva, também falou sobre a importância do evento, como forma de homenagear trabalhadores rurais.

“É o momento de reverenciar a todos os trabalhadores da agricultura que contribuem com determinação para colocar em nossas mesas alimentos de alta qualidade. É muito gratificante para equipe da Cultura fazer parte da parceria com a Secretaria de Meio ambiente”, disse.