Festival ‘Acordes do Amanhã’ convoca artistas fluminenses até este domingo

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2021, 10:58 horas

Rio- O Festival Acordes do Amanhã – #MúsicasQueAbraçam está selecionando fazedores de cultura que desejam compor a programação do evento. As inscrições ficam abertas até este domingo, 5 de dezembro, por meio do site www.festivalacordesdoamanha.com.br. Serão 100 trabalhos escolhidos, com cachês que variam de R$ 1 mil a R$ 2 mil, totalizando investimento de R$ 150 mil.

A produção planeja realizar 150 apresentações e intervenções em locais como teatros, praças, parques e hospitais, passando por cinco cidades diferentes. Também serão selecionadas propostas para a gravação de videoclipes, como forma de promover manifestações culturais por meio digital.

– Com a retomada das atividades culturais, os shows têm voltado à agenda da população fluminense. O setor da música foi um dos mais afetados durante a pandemia, então, esse apoio à classe é essencial para que a cena musical do estado volte a ser como era antes – afirmou a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Nesta edição, ainda em um contexto de manutenção dos cuidados, mas com a retomada gradual das atividades presenciais, o Festival ocupa diferentes espaços do Rio de Janeiro, mantendo firme seu propósito de promoção da música em sua essência.

– O nosso desejo, nesta edição, é que a música possa curar todas as cicatrizes e levar esperança a todas as pessoas em seus lares a cada acorde tocado – comentou Paulo Feitosa, idealizador do Festival.

O Festival Acordes do Amanhã é apresentado pela Enel Distribuição Rio e Plataforma Sinfonia do Amanhã, com patrocínio do Governo do Estado e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tem também realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR. A produção é da Cinco Elementos Produções e a produção executiva é da Marco Zero Produções.

Saiba mais sobre o evento

Chegando a sua 2ª edição no Estado do Rio de Janeiro, o festival tem a ideia de promover a circulação musical e intercâmbios entre iniciativas de educação musical e artistas profissionais.

Dentre os 100 trabalhos selecionados, serão 5 relacionados à gravação de videoclipe, 45 para show musical e 50 para intervenção. Os artistas irão se apresentar nos dias 9, 10, 11, 16 e 17 de dezembro nas cidades de Areal, Paraíba do Sul, Petrópolis, São Gonçalo e Rio de Janeiro, respectivamente. Os selecionados se deslocarão para os espaços apenas no dia do Festival em cada cidade.

A convocatória permanece aberta até as 23h59min do dia 5 de dezembro, por meio link www.festivalacordesdoamanha.com.br. Não serão aceitas inscrições por outros meios. O resultado será divulgado no dia 6 de dezembro, no site do evento.