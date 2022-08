Festival da Cachaça, Cultura e Sabores movimenta Centro Histórico de Paraty

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 11:03 horas

Evento acontece de quinta-feira a domingo, com tendas na Praça da Matriz e no Pontal

Paraty – O tradicional Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty (RJ) chega a mais uma edição com uma programação que promete envolver moradores e turistas de quinta-feira a domingo (18 a 21). Visitantes podem curtir espaço de convivência e gastronomia, para a degustação dos produtos locais.

O evento acontece no Centro Histórico, com uma tenda principal montada no Pontal e uma outra na Praça da Matriz. Além de um espaço de convivência e gastronomia, para a degustação dos produtos da região, haverá uma praça de alimentação. A entrada é gratuita.

Os visitantes podem degustar as cachaças e saborear os pratos, no mesmo ambiente, aproveitando uma programação musical local (veja a programação abaixo).

Estarão presentes os principais alambiques da região de Paraty. O objetivo é valorizar a produção local originária desde o século XVI, uma das principais expressões da identidade gastronômica e cultural do município. Confira a programação completa:

Tenda principal (Pontal)

Quinta-feira

22h – Marina Julia (forró/axé)

Sexta-feira

20h – Ciranda de Tarituba e Danças Tradicionais (ciranda)

23h – Igor Yamas (MPB/pop/rock)

Sábado

18h – G.R.E.S. Acadêmicos do Tatuapé (escola de samba)

20h – Grupo Soul Batuque (bloco)

23h – Banda Up Covers (pop/rock)

Domingo

16h – Grupo Samba de Rosena (samba)

22h – Grupo Chega Mais (pagode)

*DJ nos intervalos em todos os dias de evento

Tenda da Matriz (Praça de Alimentação)

Quinta e sexta-feira

18h às 1h – DJ Bebeto

Sábado e domingo

13h às 1h – DJ Bebeto

Os alambiques contarão com programações especiais durante o evento. Confira o horário de funcionamento dos alambiques:

Cachaça Coqueiro: 8h às 18h

Engenho D’Ouro: 8h30 às 17h

Maria Izabel: 10h30 às 17h

Cachaça Paratiana: 9h30 às 17h

Alambique Pedra Branca: 9h30 às 18h