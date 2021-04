Festival de arte online promove artistas do Sul Fluminense

Sul Fluminense – Está em produção a II Mostra Arte Sonora de Conservatória, festival da região Sul Fluminense voltado para a promoção de artistas de localidades diversas. Todas as apresentações foram pensadas especialmente para o formato online, com a responsabilidade social da inclusão: boa parte delas terá tradução em Libras. O palco desta expressão cultural será o Teatro Sonora, em Conservatória, além do Quilombo São José da Serra, em Valença. O público pode conferir todos os espetáculos a partir de 22 de abril. O evento foi aprovado em edital promovido pela SECEC RJ, conta com patrocínio da Lei Aldir Blanc, Governo Federal e Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Pense em um festival que misture os tambores do Quilombo São José da Serra, a singela harpa de Cristina Braga e a voz doce e potente de Juliana Maia, que conte as histórias de um projeto social de música para crianças e contos da matriarca do quilombo, que apresente um teatro musical infantil falando sobre ecologia, amizade e respeito aos animais e um sarau histórico falando sobre o vale do café, misturando ainda um show instrumental permeado por músicas autorais e clássicos da MPB. Este é o II Mostra Arte Sonora, que vai reunir esta coletânea de apresentações por meio de vídeos e transmissões ao vivo, em um único canal na Internet.

O festival tem a presença da harpista Cristina Braga, do contrabaixista Ricardo Medeiros e da cantora Juliana Maia no show inédito “Estão voltando as flores”. Outro espetáculo que terá sua primeira apresentação é o musical infantil “Juju e a Locomotiva Encantada”, uma obra autoral baseada no livro homônimo. Haverá também dois documentários, um sobre a matriarca do Quilombo São José da Serra e o outro sobre o jongo.

Em um momento tão delicado para a cultura no Brasil, o II Mostra Arte Sonora é, sobretudo, uma oportunidade para fomentar os artistas do Sul Fluminense. “Em sua segunda edição, o Mostra Arte Sonora é um festival multifacetado que entrelaça vários tipos de arte, cultura, seu cerne é difundir a tradição, folclore e artistas locais”, destaca Juliana Maia.

Um sarau histórico, um show instrumental e um documentário sobre o projeto social musical para crianças da comunidade — o Harmônicos de Conservatória —, são outros destaques deste belíssimo festival, que é de curadoria de Juliana Maia e direção-geral de Renata Franco.

Serviço

A partir do dia 22 de abril