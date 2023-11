Festival de Cinema Italiano chega a Barra do Piraí nesta sexta-feira (1º)

Barra do Piraí – Barra do Piraí sedia pela primeira vez o Festival de Cinema Italiano no Brasil, que tem início nesta sexta-feira (1º) e vai até o dia 9, na Estação Cultural Rosemar Pimentel. Com todas as exibições gratuitas, o festival está em sua 18ª edição e foi fundado pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo (ITALCAM) e conta com a colaboração e patrocínio da Embaixada da Itália.

O Festival de Cinema Italiano no Brasil contará com 14 filmes, com sessões gratuitas, realizadas às 19h30 entre segunda e sexta-feira e, nos finais de semana, às 17h30 e 19h30. Dentre as obras, estão dez lançamentos e quatro retrospectivas.

Segundo Roberto Monzo, Diretor Executivo do Polo Audiovisual de Barra do Piraí, a cerimônia fortalece as ações do setor, movimenta a cultura e reforça o título recentemente concedido à cidade. Monzo ressalta ainda a importância da parceria da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura na realização do festival e nas ações do audiovisual. “Receber essa edição em Barra do Piraí e ainda por cima na recém reformada Estação Ferroviária, é um luxo”, finaliza Roberto.

Para Mario Esteves, o prefeito da cidade, a concessão desse título para o local é benéfica na medida que a partir disso é facilitada a difusão de projetos. “A atribuição do título Cidade do Audiovisual para Barra do Piraí, em julho deste ano, é positiva no sentido que, certamente, poderemos: ampliar a produção de projetos nesse meio, criar cursos voltados às atividades do setor audiovisual, dar apoio à criação de espaços voltados para a produção e formação profissional do setor e apoiar à participação em eventos nacionais e internacionais desse ramo. Tudo isso são medidas que podem ser fomentadas através da lei que dá esse título à cidade”, afirmou o prefeito.

Programação Completa

01/12 – SEXTA

19:30h – C’È ANCORA DOMANI (AINDA TEMOS AMANHÃ)

02/12 – SÁBADO

17:30h – BERLINGUER TI VOGLIO BENE (BERLINGUER I LOVE YOU)

19:30h – GRAZIE RAGAZZI (OBRIGADO, RAPAZES)

02/12 – DOMINGO

17:30h – PRIMADONNA (PRIMEIRA MULHER)

19:30h – IL SIGNORE DELLE FORMICHE (O SENHOR DAS FORMIGAS)

03/12 – SEGUNDA

19:30h – IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA (O PRIMEIRO DIA DA MINHA VIDA)

04/12 – TERÇA

19:30h – AMORE ALL’ITALIANA (AMOR À ITALIANA)

05/12 – QUARTA

19:30h – L’ANATRA ALL’ARANCIA (PATO COM LARANJA)

06/12 – QUINTA

19:30h – L’UOMO SULLA STRADA (O HOMEM NA ESTRADA)

07/12 – SEXTA

19:30h – LA TERRA DELLE DONNE (A TERRA DAS MULHERS)

08/12 – SÁBADO

17:30h – BRANCALEONE ALLE CROCIATE (BRANCALEONE NAS CRUZADAS)

19:30h – L’ULTIMA NOTTE DI AMORE (A ÚLTIMA NOITE DE AMOR)

09/12 – DOMINGO

17:30h – BILLY

19:30h – LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (UM AMOR DE DOMINGO)