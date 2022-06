Festival de Fondue será a grande atração de Penedo nesta temporada de inverno nas Agulhas Negras

Matéria publicada em 6 de junho de 2022, 18:31 horas

Queijos do Sul de Minas vão derreter nas panelas dos grandes chefes da região

Resende- O frio chegou mais cedo e com ele entram em cena fondue, vinho, lareira e a busca por destinos nas regiões serranas. Aqui nas Agulhas Negras o turismo aumenta muito nessa época e, nesse ano, os turistas têm um motivo ainda mais especial para visitar a região, o Festival de Fondue de Penedo, que acontece no período de 14 de junho a 14 de agosto.

A charmosa colônia finlandesa abre as portas dos seus melhores restaurantes para receber os amantes da gastronomia.

Segundo o empresário e produtor do evento, Fred Weissman, a tradicional receita suíça foi se espalhando pelo mundo e ganhando releituras de acordo com as tradições de cada região, mas uma coisa todas as receitas têm em comum, usam um blend de queijos regionais.

– Aqui no Brasil temos a ideia de que o queijo certo para se fazer um bom fondue é o Suíço, mas não é verdade e o Festival de Fondue de Penedo vai mostrar isso. Os chefes vão produzir receitas autorais unindo a técnica europeia a produtos da região – ressaltou o produtor Fred.

Com mais de 25 anos de experiência no ramo de eventos e gastronomia no Rio de Janeiro, Fred acredita que uma tendência da gastronomia é usar técnicas do mundo todo, mas valorizando produtos locais.

“A graça desse festival é trazer o produto local usando as técnicas dessa comida que talvez seja uma das mais charmosas do inverno. Hoje o Brasil virou um grande produtor de queijo, então vamos valorizar o produto local e fazer um fondue brasileiro. Penedo faz fronteira com o Sul de Minas, daí a ideia de usar esses queijos locais e cada restaurante fazer uma versão diferente de fondue”, destacou o produtor do evento, que é um grande defensor da comida de verdade, local e dos pequenos produtores.

O empresário Fred afirmou que um dos objetivos dele com o Festival é incluir Penedo nos melhores roteiros turísticos e gastronômicos do país.

– Comprometido com o desenvolvimento da região, o evento pretende promover não só uma experiência gastronômica, mas uma verdadeira imersão no que há de melhor nas Agulhas Negras, que é o destino perfeito para os amantes da natureza, além de promover uma experiência memorável para aqueles que vierem para a região nesse período – ressaltou o empresário.

De acordo com a organização do evento, além de saborearem um incrível menu degustação harmonizado com excelentes vinhos, os visitantes encontrarão uma série de atividades que vão tornar sua estadia em Penedo inesquecível. A produção do festival está fazendo uma curadoria de experiências e vai reunir todas no site do evento, facilitando para o turista encontrar a programação ideal para curtir os lindos dias de inverno nas montanhas.

A expectativa do evento é receber 10 mil pessoas, entre turistas e convidados, nas 10 semanas em que acontece. O Festival também vai premiar o melhor menu degustação de fondue dentre os restaurantes participantes. Já estão confirmadas as participações dos restaurantes Jardim Secreto, Loazô Restô, Enoteca Serrana, Jazz Village, Montannes Gourmet e Maria’s.

SERVIÇO

Festival de Fondue de Penedo

De 14 de junho a 14 de agosto de 2022

Penedo – Itatiaia, RJ

www.festivaldefondue.com.br

Instagram: @festivaldefondue

Assessoria de Imprensa:

Paula Machado

(24) 98180-8619 / [email protected]