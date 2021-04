Festival de Novos Autores do Sul Fluminense realiza live no próximo sábado

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 15:46 horas

Sul Fluminense – Vai ao ar no próximo sábado, dia 17, às 21h, pelo YouTube (https://www.youtube.com/c/SergioVieira), a live com os 10 compositores selecionados no I FENASF (Festival de Novos Autores do Sul Fluminense).

O FENASF é o primeiro festival regional de música popular vocal e instrumental e foi viabilizado através da Lei Aldir Blanc pela Estação das Artes Produções, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Governo Federal. O I FENASF está sendo realizado desde o início de março, totalmente online, respeitando as orientações de isolamento social devido a pandemia da Covid-19 e visa a descoberta de novos(as) compositores(as) da região do Médio Paraíba (Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda).

Entre os selecionados estão desde jovens talentos até representantes da velha guarda da música regional, que vão mostrar suas canções com estilos como balada, pop rock, jazz, samba jazz, entre outros, valorizando toda a riqueza musical da região.

Premiação

O compositor mais aclamado pelo voto popular durante a live vai receber uma premiação extra surpresa, engordando ainda mais a premiação já recebida por cada um dos selecionados.

A live do I FENASF vai contar ainda com a participação especial do violonista de Volta Redonda Ciron Silva, quer fará uma homenagem a dois grandes compositores da cidade que já morreram. Ciron Silva irá interpretar “Saudade dos Quintais” de Toninho Marques e “Jogo de Azar” de Raimundo Quaresma.

A produção executiva do I FENASF é da Estação das Artes Produções, que é dirigida pelo compositor, cantor e violonista Sergio Vieira de Volta Redonda.

Veja abaixo a lista dos 10 selecionados e suas respectivas composições (por ordem alfabética)

1 – Aroldo Júnior, de Volta Redonda com a música “Quem de Nós”

2 – Fábio Báia, de Valença, com a música “Nós Dois”

3 – Filipe Torres, de Volta Redonda, com a composição “Música e Liberdade”

4 – Frangola Borges, de Volta Redonda, com a música “Valsa pra Si”

5 – Landinho Gonçalves, de Barra do Piraí, com a música “Solidários”

6 – Lenny & Lazi, de Volta Redonda, com a composição “Gole de Saudade”

7 – Mau Ribeiro & Gil Melito, de Volta Redonda, com a música “De lá pra Cá”

8 – Raphael Garcêz, de Volta Redonda, com a música “Bakissi”

9 – Vitopr Karyello Trio, de Volta Redonda, com a música “Dez e Um”

10 – Zeildo Gabriel Menezes, de Volta Redonda, com a música “Crepúsculo”