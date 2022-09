Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 15:12 horas

Itatiaia- A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, está nos preparativos para a primeira edição de um festival que promete movimentar Itatiaia no mês de outubro: o Degusta Itatiaia, evento de cultura e gastronomia que busca valorizar a arte, gastronomia local e principalmente potencializar o comércio e fomentar o turismo.

Com um público estimado de 20 mil pessoas em 13 dias de evento, o Degusta Itatiaia será realizado, na área de lazer do Clube Finlândia, em Penedo, entre os dias 13 e 23 de outubro e contará com os Festivais Vila Gourmet Festival Gastronômico, Penedo Beer Festival de Cerveja e o Destilando Sabor Festival de Licor e Cachaça.

De acordo com o secretário de Turismo, Denilson Sampaio, a expectativa é que participem 30 restaurantes, 8 cervejarias, 8 alambiques e fabricantes de licores. O projeto nasceu com o objetivo de levar ao público local, visitantes e turistas, uma experiência deliciosa, seja ela sofisticada, de rua, ou temperada com gosto de novidade, apresentando os principais bares e restaurantes.

– Estamos com grande expectativa para esses dias. Mais um grande evento que vai movimentar o turismo. O festival contará com espaços projetados para oferecer muito conforto e diversão dentro de uma estrutura totalmente coberta, estandes, espaço kids, banheiros e equipe de segurança especializada, para garantir um evento tranquilo e totalmente seguro. Teremos ainda palestras, oficinas e apresentações culturais – explicou Denilson.

Ainda segundo Denilson, o Degusta Itatiaia terá entrada gratuita com doação de 1kg de alimento não perecível. “Para maior comodidade do público em geral, teremos o armazém digital, onde os visitantes poderão comprar virtualmente o alimento para doação, que posteriormente serão direcionados a famílias carentes do município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social” – disse o secretário.