Festival Gastronômico tem início em Paraty

Paraty – O Festival Gastronômico de Paraty começou nesta sexta-feira (6) e vai até domingo (8), proporcionando aos amantes de bons pratos, um dos mais importantes festivais de gastronomia do estado, no Largo da Santa Rita, no Mercado do Peixe, na Feira da Agricultura Familiar e na antiga cadeia. Este ano, o encontro celebra os sabores da Mata Atlântica.

Em sua quinta edição, o festival contará com aulas e paneladas com chefs locais e convidados, além da presença de outros grandes nomes da cozinha brasileira. Isso sem falar nas rodas de conversa, palestras e oficinas para adultos e crianças e na presença de nutricionistas e agrônomos, que compartilharão seus saberes com o público. Também haverá praça de alimentação com itens de produtores locais e convidados, além de shows musicais e o já tradicional circuito gastronômico com restaurantes de Paraty.

Neste período, o município se transforma em um ponto de encontro para apreciadores dos sabores do Brasil e dos típicos pratos caiçaras. A curadoria do festival está a cargo do chef Renato Caleffi e inclui a presença de chefs renomados, como Lis Cereja, Ana Bueno, Gisela Schmitt, Bel Coelho, Rodrigo Oliveira, Bernardo Arthuzo, Lucas Corazza, Alana Rox e Jorge Ferreira.

Para saber mais sobre o evento, basta acessar www.festivalgastronomicoparaty.com.br.

Programação:

SEXTA-FEIRA (6)

10h – Feira do Produtor Rural – Abertura e aula show chef Bernardo Arthuzo

12h – Palco Santa Rita – Aula show com o Prefeito Luciano Vidal

14h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Renato Caleffi

15h – Tenda Santa Rita – Roda de conversa + degustação “Abelhas Nativas”, com Márcia e Eugenio Basile do Mbee, Zé do Meles de Paraty, Meliponário Atlante – Mediação: Dra Natália Marques

16:30h – Sesc Santa Rita – Palestra “Os impactos da colonização, sobre a Mata Atlântica”,

com Heyttor Barsalini

17:30h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Gisela Schmitt e Rafa Bocaina

19h – Sesc Santa Rita – Palestra “O Pinhão é Mata Atlântica!”, com Dra Natália Marques

e Agrônomo César Frizo

20h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Ana Bueno e Josimar Melo

21:30h – Palco Santa Rita – Show musical com grupo “Toca Tocaia”

SÁBADO (7)

9h – Forte Defensor Perpétuo – “Forager sob medida: Sabores e texturas da Mata Atlântica”,

com Jorge Ferreira

9h – Sesc Santa Rita– Oficina infantil, “Dádivas da Mata: conhecer e celebrar”, com Tamires Salazar

10h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Anna Paula Barreto – Casa das Meninas

11:30h – Tenda Santa Rita – Palestra + degustação “Vermutes com gostinho da Mata Atlântica”, com Mestre vermouteiro Seba Despis – La Finca

12h – Tenda Santa Rita (Bar do FGP) – Pop up “Drink da Mata” com Caio Bonneau e Thais Tatu – Barbu BAR

12: 30h – Palco Santa Rita – Degustação Sonora – Set Dj

14h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Rodrigo Oliveira

15:30h – Sesc Santa Rita – Roda de conversa com Lis Cereja e Patricia Brentzel – Mediação: Alexandre Carvalho

17:00 Tenda Santa Rita – Aula show com chef Bel Coelho

18:30h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Lucas Corazza

20h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Viviane Almeida

21:30h – Palco Santa Rita – Show musical com grupo “Samba do Rosena”

DOMINGO (8)

9h – Forte Defensor Perpétuo – “Forager sob medida: sabores e texturas da Mata Atlântica”,

com Jorge Ferreira

9h – Sesc Santa Rita – Oficina infantil, “Dádivas da Mata: conhecer e celebrar”, com Tamires Salazar

10h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Alana Rox

11h- Sesc Santa Rita – Palestra “Porco & Tainha: fundamentos da cultura caipira e caiçara” –

Bruno Brito-Arado

12h – Tenda Santa Rita (Bar do FGP) – Pop up “Drink da Mata” com Caio Bonneau e Thais Tatu – Barbu BAR

12:20h – Tenda Santa Rita – Almoço beneficente do FGP: Aula show com chef Dave França e alunas do programa CriAtividades

13h – Palco Santa Rita – Degustação Sonora – Set Dj

14h – Tenda Santa Rita – Aula show “Pelo Caminho do Ouro” Ricardo Martins do Uai Thai

15h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Kamili Piccoli

16h – Sesc Santa Rita – Palestra “Rotas e Redes do Ecomercado”, com Ailin Aleixo e Gabriel Menezes

do Instituto Auá

17h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Conceição Trucom

18:30h – Sesc Santa Rita – Palestra Palestra “Hortas Comunitárias Medicinais”, com Dra Dani Fernandes, Dra Claudia Mushra e Luciane Couto Jan

20h – Tenda Santa Rita – Aula show com chef Eudes Assis

21h – Palco Santa Rita – Show musical com grupo “Jes Condado”