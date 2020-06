Festival Interno do Dança & Magia será realizado online

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 09:00 horas

Barra Mansa – Devido ao período de quarentena, este ano a Associação Cultural Artemagia irá realizar o 3º Fidem (Festival Interno do Dança & Magia) online. O Fidem é um festival de dança para os alunos do projeto dividido em duas categorias, a competitiva, com as coreografias livres realizadas pelo próprio aluno, e a não competitiva, onde os professores serão responsáveis por enviar metade da coreografia pronta para seu aluno ensaiar e depois completar com sua própria criatividade. Entre as modalidades do festival estão: ballet clássico de repertório e variações, ballet clássico livre e neoclássico, danças urbanas e k-pop, jazz, contemporâneo, danças urbanas e k-pop.

O Fidem é um importante momento para os alunos do Projeto Dança & Magia, como ressalta Pâmela Sobral, professora e supervisora técnica e artística do projeto.

– O Fidem é um dos eventos mais importantes para o projeto. Através dele podemos descobrir novos talentos e estimular a criatividade dos nossos alunos. É uma grande oportunidade para que eles possam coreografar e dançar o que quiserem, experimentando, inclusive, outros estilos de dança. É um momento muito rico e de grande aprendizado para todos os envolvidos – disse.

Pâmela também relata como está sendo a realização do festival online. “Será um enorme desafio para nós, professores, alunos e direção, realizar essa edição online. Estamos todos aprendendo juntos. E estamos animados!”.

Participação

Os interessados em participar precisam estar matriculados no projeto e enviar os vídeos das coreografias no formato/extensão MP4, com tamanho máximo de 200 MB e a ficha de inscrição preenchida, até o dia 15 de agosto de 2020 pelo e-mail (contato@projetodancaemagia.org.br). O regulamento, ficha de inscrição, anexos e demais informações estão disponíveis no site (www.projetodancaemagia.org.br/fidem). O resultado será divulgado no dia 22 de agosto de 2020, através das redes sociais do Projeto Dança & Magia, com a participação especial da Cia Ballet de Câmara em apresentações individuais. Todos participantes receberão certificados de participação e os três primeiros lugares de cada modalidade e categoria receberão certificados de classificação. Será concedido também premiação no valor de R$ 100,00 para a Melhor Coreografia, Melhor Dançarino, Melhor Dançarina e Revelação, totalizando R$ 400,00 doados para as premiações, pela Loja Renascença Presentes de Resende/RJ.

Inscrições para o Projeto Dança & Magia

Somente serão aceitas inscrições para o festival de alunos matriculados no projeto, mas para os interessados, ainda há tempo de participar, as inscrições online para o Projeto Dança & Magia estarão abertas até o dia 30 de julho pelo link (https://forms.gle/fh5iZCjPY131Hb8U7).

O Dança & Magia é um projeto social premiado, de excelentes resultados técnicos e sociais, que ensina gratuitamente balé e danças urbanas, com alto padrão de qualidade para crianças e jovens em situação de risco social, democratizando a dança no interior do Estado do Rio de Janeiro.

Com a finalidade principal de oferecer aulas gratuitas de danças para crianças e jovens a partir dos seis anos de idade, de ambos os sexos, com ou sem necessidades especiais, alunos da rede pública de ensino, as ações do projeto se estendem também às famílias e comunidade onde os alunos se encontram inseridos. São realizados gratuitamente, cursos e oficinas visando a capacitação para geração de renda, além de palestras e reuniões que aproximam o projeto da comunidade e apresentações gratuitas de dança em escolas, hospitais, locais públicos, centros culturais entre outros.