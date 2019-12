Festival Música Daqui apresenta cena autoral Sul Fluminense

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 08:00 horas

No evento, realizado em Angra dos Reis, serão apresentados mais de 50 musicistas e compositores nascidos ou residentes na região

Angra dos Reis – O Cais de Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis, será palco do Festival de Música Daqui (MuDa), que vai reunir diversos artistas do Sul Fluminense que apresentarão ao público canções autorais de sexta-feira, dia 20, a domingo, dia 22. Toda a programação é gratuita.

Um grande número de artistas está em atividade na região, alguns com discos lançados, poucos destes com alguma projeção e a grande maioria ainda buscando seu espaço dentro e fora de seus municípios.

E é pensando na fruição destes artistas e na interação da cena autoral Sul Fluminense, que nasceu o Festival Música Daqui (MuDa).

Segundo o músico Bruno Pérez, um dos organizadores do evento, a ideia principal é promover um ambiente de troca entre músicos de diferentes cenas musicais da região.

– O festival estimula, também, a criação de uma cena unificada além de reunir o público do Sul Fluminense interessado em música autoral independente. Pretendemos promover várias edições, cada uma em um novo município ou região, trabalhando sempre a música autoral – diz.

O organizador destaca que durante o Festival Música Daqui serão apresentados mais de cinquenta musicistas e compositores, nascidos ou residentes na região com seus respectivos trabalhos autorais.

– O projeto abre a oportunidade para músicos iniciantes, para os que estão construindo uma carreira e também para aqueles que já possuem uma carreira consagrada na região, mas se mantém artisticamente de maneira independente – destaca Pérez.

O evento, realizado pelo Coletivo Angrense de Cantautores (CanCanta), com o apoio da prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, é o primeiro projeto executado via edital do Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis.

O edital 1 do Fundo de Cultura liberou mais de R$ 300 mil para a realização de nove projetos: MuDa; Concurso de Contos Alípio Mendes; Mapeamento e Difusão do Acervo Arqueológico Municipal; Capacitando com Arte; Teatro Cidadão; Circulação Borra de Café; Pintando e Bordando Angra; Visões Periféricas; e Encontro de Cultura Popular na Ilha Grande (Encult). Atualmente, um segundo edital está em fase de conclusão. Serão mais R$ 120 mil que ajudarão novos projetos.

Dentre os critérios de avaliação e seleção dos projetos, estão o fortalecimento da cultura local, a capacidade do projeto para gerar outras ações a partir de seus resultados, inovação quanto à plataforma (meios) de circulação do produto ou serviço cultural, impacto socioeconômico e cidadania (transformação sociocultural e diálogo com a comunidade).

Programação

Dia 20, sexta-feira – a partir das 18h

Daniel Guimarães

Rafael Bordão

Pedro e Preta Belle

Bárbara Castilho

Daniel Cavalcanti e Gabriel Sater

Xerelete

Coletivo Novo Som

PC Castilho

Dia 21, sábado – a partir das 17h

Maurício Macuco

Sobrevivente Sapiente

Davi Viana e Ventos do Mar

Kafofo Gang

Haladar

Pérez

Piramidal

Sereno

Thiago Elniño

Dia 22, domingo – a partir das 16h

Heitor Santiago

Feito Café

Zampaglione

Mundiá Carimbó

Litoral Soul

Xoxote

El Efecto