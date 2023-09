Festival Mutuá 2023 é atração em Paraty

Paraty – Com o objetivo de celebrar a cultura e a ancestralidade de comunidades tradicionais, quintais caiçaras, quilombolas e indígenas, a cidade de Paraty, no Rio, recebe o Festival Mutuá 2023, promovido pelo Sesc, entre os dias 12 a 17 de setembro. A programação oferece uma variedade de experiências, como cortejos, apresentações artísticas, performances, exposições, saraus, rodas de conversa, intercâmbios, ações sistemáticas nas comunidades, oficinas e vivências. As atividades abertas ao público são gratuitas e acontecem no Sesc Santa Rita (Rua Dona Geralda, 320 – Centro Histórico de Paraty).

Inspirada na sabedoria popular, a edição deste ano traz o tema “Plantar para Chover” e convida o público a investir no futuro, apoiado no existente, para semear cultura e colher frutos abundantes, e propõe uma nova conexão com a terra, a ancestralidade e as comunidades. O verbo “mutuar” é a essência do festival, representando a troca, a reciprocidade e a comunhão entre culturas e pessoas.

Entre os convidados estão Aldeia Araponga (Paraty); Almir Tã (Paraty); Amawethu (África do Sul); Andreia Parai Mariano Rodrigues (Paraty); Bira Lourenço (RO); Coletivo Mutuan (Paraty); Daniela Carmona (RJ); Dudude Herrmann (MG); Grupo Cirandeiro de Parati (Paraty); Guilherme Trucco (Paraty); Helder Vasconcelos (PE);; Juliana Manhães (MA); Laura Mariá (Paraty); Leônidas Portela (MA); Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife (PE); Maracatu Tira o Mofo (Paraty); Marcella da Terra (MG); Marulho (Ilha Grande RJ), Mestre Ambrósio (PE), Renato Quaresma (RN) e Tambor de Crioula (Paraty).

O projeto Mutuá faz parte de uma série de ações contínuas do Polo Sociocultural Sesc Paraty com lideranças e coletivos locais, em um compromisso duradouro com a promoção e fortalecimento da cultura e da sustentabilidade em Paraty e região, com vistas a acessibilidade, empreendedorismo, inovação e autonomia nas comunidades.

Atração internacional

O espetáculo Amawethu, da África do Sul, destaca tradições culturais africanas combinadas com expressões artísticas modernas. Sua performance ressalta a resiliência, união e diversidade, pautada nas epistemologias bantu em um diálogo entre a música tradicional e a dança africana contemporânea. Amawethu recebeu ótimas críticas e tocou os corações do público em todo o mundo por meio de movimentos de dança cativantes, música encantadora e narrativa convincente.