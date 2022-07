Festival Sesc de Inverno movimenta turismo em Vassouras

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 14:32 horas

Vassouras – O final de semana foi de muita música em Vassouras, que recebeu a 20ª Edição do Festival Sesc de Inverno. A programação variada no Centro de Convenções General Sombra foi um sucesso de público e garantiu lazer diversificado para todas as idades.

Organizado pelo Sesc, em parceria com a Prefeitura de Vassouras, o Festival de Inverno, deixou as ruas da cidade, tomadas por alegria e turistas vindos de diversas localidades da região. Durante o dia, o público prestigiou apresentações de teatro, circo infantil, mediação de leitura e dança, na Praça Barão de Campo Belo, no Centro. Caravanas de turistas também prestigiaram a Feira do Produtor e Exposição de Artesanatos.

A professora aposentada Ana Lúcia Almeida e Silva, do Rio de Janeiro, falou sobre a visita à cidade. Ela e o grupo de amigas passaram boa parte do período da manhã em compras na Feira do Produtor.

“Estou encantada com essas verduras e vou levar tudo no ônibus, porque no Rio é muito difícil acharmos essa variedade e com qualidade”, disse a professora ao comprar repolhos, abóbora, pães integrais, entre outros, produtos.

O prefeito Severino Dias e a vice Rosi Silva marcaram presença na animação e ambos comemoraram o sucesso do evento e mais uma vez, a cidade repleta de turistas.

“Fico muito feliz por Vassouras ser palco de grandes produções culturais, depois de um tempo sem podermos realizar eventos. A nossa vocação é o turismo, com eventos culturais para todas as idades. Ver a cidade exalando movimento e vida é muito gratificante, com programação para toda a família”, disse o prefeito.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, também elogiou o evento e frisou a importância das parcerias que Vassouras vem fazendo ao longo do governo. “Temos parceiros engajados e que estão sempre dispostos a trazer o melhor para nossa população. Com o Festival de Inverno, Vassouras mostrou mais uma vez que está pronta para receber grandes eventos”, afirmou Rosi.

EVENTO

À noite de sábado (23), foi comandada com apresentação do cantor Diogo Nogueira. Com a casa cheia, Diogo trouxe o samba e o gingado carioca para a Cidade dos Barões. Já no domingo (24), Léo Jaime trouxe todo o romantismo e um pouco da pegada rock dos anos 80, relembrando parcerias de sucesso com Marina Lima e Leoni. Um show com gostinho de nostalgia.

Encerrando o Festival, Marrom trouxe o melhor da música baiana, transformando a última noite em Vassouras, em um grande carnaval!