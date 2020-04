Festival Varilux Em Casa oferece 50 filmes franceses de graça em streaming

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 19:28 horas

Há quatro anos Festival é realizado no Cine Gacemss, em Volta Redonda

Volta Redonda – Uma seleção de 50 filmes que integraram quase todas as edições do Festival Varilux de Cinema Francês para assistir em casa. E o que é melhor: de graça e durante quatro meses! Esse é o presente que a Embaixada da França, a Essilor/Varilux, patrocinadora master do festival, a produtora Bonfilm e a Looke, plataforma brasileira de streaming, oferecem para os amantes da filmografia francesa: Festival Varilux Em Casa.

“Neste momento, em que a indicação é o isolamento social por conta da pandemia e que muitas pessoas devem enfrentar problemas financeiros, queremos ser solidários e propor uma programação de qualidade para entreter e ajudar a passar os dias de quarentena “, dizem Emmanuelle e Christian Boudier, organizadores do Festival.

O Festival Varilux Em Casa não substitui o Festival Varilux de Cinema Francês nas salas de cinema . Os organizadores esperam poder anunciar as novas datas em breve, para que o evento aconteça ainda em 2020. Com legendas em português, quase todos os filmes participaram das últimas edições do Festival Varilux de Cinema Francês, evento que ocorre anualmente, em junho, de forma simultânea em mais de 80 cidades brasileiras. Tendo completado dez anos em 2019, o Varilux já exibiu cerca de 200 longas-metragens, somou mais de um milhão de espectadores e realizou cerca de 35 mil sessões.

Do dia 28 de abril e durante quatro meses, o público do Festival Varilux Em Casa poderá descobrir ou reencontrar sucessos de edições passadas com grandes astros franceses como Gérard Depardieu ( Tour de France ), Isabelle Huppert ( Branca Como Neve ), Catherine Deneuve ( O Reencontro, A Última Loucura de Claire Darling ), Jean Dujardin ( O Retorno do Herói ), Juliette Binoche ( Quem Você Pensa que Sou, Tal Mãe, Tal Filha, Vidas Duplas ), Omar Sy ( Jornada da Vida, O Doutor da Felicidade ), Vincent Lindon ( A Aparição ), Virginie Efira ( Um Amor Impossível ) e Marion Cotillard ( Rock and Roll, por trás da fama, Um Instante de Amor ).

A seleção apresenta diversidade de gêneros: comédias ( Na Cama com Victoria; Amor à Segunda Vista; Finalmente Livres), dramas ( Graças a Deus , de Ozon, vencedor do Urso de Prata em Berlim; A Viagem de Fanny; Através do Fogo), filmes históricos ( A Revolução em Paris; O Imperador de Paris, Cyrano mon Amour ) e thrillers ( A Noite Devorou o Mundo; O Último Suspiro; Carnívoras ). E ainda estão disponíveis seis longas de animação dublados para as crianças assistirem sozinhas ou com a família: Abril e o Mundo Extraordinário; A Raposa Má; O Menino da Floresta; Asterix e o Domínio de Deuses; Asterix e a Poção Mágica e Um Gato em Paris. Para mergulhar nessa seleção especialmente pensada para todos os gostos e todas as idades, basta acessar o link: www.festivalvariluxemcasa.com.br e fazer um cadastro simples.

Esse presente para o público só foi possível graças à participação dos distribuidores A2 Filmes, Bonfilm, California Filmes, Looke e Mares Filmes. Raphaël Ceriez, Adido Audiovisual da Embaixada da França, agradece a participação deles na iniciativa: “No atual cenário, que é inédito, no qual as restrições impostas pela crise mantêm os cinemas fechados, nos orgulhamos de nos juntar à Essilor Brasil e aos distribuidores para compartilhar com o nosso público confinado essa seleção dos melhores filmes vistos nas últimas edições do Festival Varilux de Cinema Francês”. Guilherme Nogueira, Diretor de Marketing da Essilor/Varilux Brasil, patrocinadora master do evento nas salas de cinema e dessa edição Em Casa , comenta: “ o Festival Varilux de Cinema Francês conta com um público fiel todos os anos, e poder oferecer essa opção de entretenimento gratuito para os que estão em casa é motivo de grande orgulho para a Essilor. Esperamos que, com a seleção dos melhores filmes exibidos até hoje, as pessoas experimentem bons momentos em casa e ajude a tornar os dias mais agradáveis.”

Serviço

Todos os filmes estão disponíveis no @looke e, para conferir o catálogo, basta acessar www.festivalvariluxemcasa.com.br