Fevre recebe exposição da artista plástica Dirlene Tavares

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 14:26 horas

Volta Redonda – O Corredor Cultural da Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE) está recebendo a exposição da artista plástica Dirlene Tavares. A mostra vai ficar no espaço até dia 10 de abril. Ao todo, estão expostas oito telas com técnica em acrílico da artista. O local fica aberto ao público das 8h30 às 17h no Colégio Getúlio Vargas.

O objetivo da exposição é criar a interação do mundo artístico e cultural com o ambiente escolar, incentivando os alunos a desenvolverem o senso crítico e aprimorar o olhar artístico. Além da exposição, a artista vai realizar um momento de interação com os alunos abordando as suas técnicas e aproximando o interesse através da arte.

Serviço

Exposição da artista Dirlene Tavares

Local: Corredor Cultural da Fevre (Colégio Getúlio Vargas)

Data: até dia 10 de abril

Horário: 8h30 às 17h